Prognoza meteo azi, 26 martie 2026. Vreme schimbătoare în Dobrogea: vânt și temperaturi mai scăzute pe litoral mâine

De: Paul Hangerli 26/03/2026 | 05:30
România se bucură de o zi de primăvară autentică, cu temperaturi echilibrate și vreme stabilă în majoritatea regiunilor. Diferențele apar mai ales între zonele interioare și litoral, dar per ansamblu, vremea este favorabilă ieșirilor și activităților în aer liber. După o perioadă mai capricioasă, atmosfera pare să intre într-un ritm mai blând și mai previzibil.

Ziua  aduce o vreme în general stabilă, specifică începutului de primăvară. Temperaturile vor fi plăcute în majoritatea regiunilor, cu maxime cuprinse, în general, între 13 și 19 grade. Cerul va fi variabil spre senin în multe zone, iar vântul va sufla slab până la moderat.

În nordul și vestul țării, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor urca până la 17–19 grade, cu cer mai mult senin și condiții bune pentru activități în aer liber.

În sud și sud-est, valorile termice vor fi ușor mai moderate, între 14 și 17 grade. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri pot apărea ușoare înnorări, fără fenomene semnificative.

Oltenia și sud-vestul vor avea o zi plăcută, cu temperaturi de aproximativ 14–16 grade. Atmosfera va fi liniștită, fără schimbări bruște, iar vântul va fi slab.

În est și nord-est, temperaturile vor ajunge la 14–16 grade, cu cer în general senin. Vântul poate avea unele intensificări ușoare, dar fără disconfort major.

În centrul țării, maximele vor fi în jur de 15–17 grade, în timp ce în zonele montane temperaturile rămân mai scăzute, între 4 și 10 grade. Pe creste, vântul poate sufla mai intens, iar stratul de zăpadă persistă în zonele înalte.

Pe litoral, vremea va fi mai răcoroasă, cu temperaturi de aproximativ 10–14 grade. Briza mării va menține aerul mai rece, iar cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare.

În București, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi maxime de aproximativ 15–16 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab va face ca ziua să fie plăcută pentru activități în aer liber.

În Cluj-Napoca, temperaturile vor ajunge la aproximativ 17–18 grade, cu cer senin.

În Timișoara, se vor înregistra valori de 17–18 grade, într-o zi stabilă și însorită.

În Iași, maximele vor fi de 15–16 grade, cu atmosferă calmă și cer variabil.

În Craiova, temperaturile vor urca până la 14–15 grade, într-o zi liniștită de primăvară.

În Constanța, valorile vor fi mai scăzute, în jur de 12–14 grade, influențate de apropierea mării.

În Brașov, maximele vor fi de aproximativ 15–16 grade, iar diminețile rămân răcoroase.

