Revin ploile și ninsorile în România. ANM a modificat prognoza meteo: lista zonelor afectate

Deși ne apropiem de sfârșitul lunii martie, vremea se schimbă brusc: ploile și ninsorile revin în aproape toată țara, însoțite de intensificări ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă începând de mâine, ora 12:00, până pe 30 martie, ora 10:00, care vizează aceste fenomene.

Pe parcursul zilei de mâine, vor fi intensificări temporare de vânt în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar pe timpul nopții acestea se vor resimți mai ales în Oltenia și Muntenia. Vineri și sâmbătă, intensificările de vânt se vor extinde în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 45-55 km/h, iar în zonele montane înalte rafalele vor depăși 70-80 km/h.

Precipitațiile se vor extinde începând cu 27 martie din sud-vestul țării și vor cuprinde toate regiunile până la finalul săptămânii. La munte, mai ales la altitudini de peste 1700 de metri, inițial în Carpații Meridionali și apoi în restul masivelor montane, se vor semnala ninsori și se va depune strat de zăpadă local consistent.

Cantitățile totale de precipitații până la sfârșitul lunii vor fi moderate, în jur de 20-25 l/mp, și local peste 35 l/mp, în special în sud, sud-vest și în zonele montane și submontane.

Cum va fi vremea în București

În București, în perioada 26 martie, ora 12:00 – 27 martie, ora 8:00, vremea va fi frumoasă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat, cu rafale de până la 45 km/h. Valorile maxime vor ajunge la 18-19°C, iar cele minime la 4-5°C.

Între 27 și 28 martie, vremea va fi ușor mai caldă dimineața, cu înnorări și averse moderate după-amiaza, iar vântul va sufla cu 50-55 km/h. Maximele vor fi de 15-16°C, minimele de 5-7°C. În weekend, temperaturile vor scădea treptat, cerul va fi noros și vor fi ploi moderate, cu maxime de 10-11°C și minime în jur de 5°C.

În perioada 29 – 30 martie, cerul va rămâne înnorat, cu ploi slabe și moderate cantitativ, vânt slab și moderat, iar temperaturile se vor situa între 5-6°C și 11°C.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 25 martie 2026. Temperaturi de până la 18°C și vreme predominant însorită

Pagină pierdută dintr-un manuscris antic al lui Arhimede, descoperită în Franța