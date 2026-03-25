Prognoza meteo azi, 25 martie 2026. Temperaturi de până la 18°C și vreme predominant însorită

Vremea aduce o zi echilibrată, cu temperaturi plăcute pentru final de martie și condiții meteo în general stabile. Diferențele regionale rămân evidente, mai cald în vest, mai răcoros în est și la mare, dar, per ansamblu, se simte o ușoară apropiere de primăvara adevărată. Dimineața și noaptea vor rămâne însă reci, ceea ce menține contrastul specific acestei perioade de tranziție.

Vremea în România

Azi vom avea un tablou tipic de final de martie: temperaturi ușor peste normalul perioadei în multe regiuni, dar cu diferențe vizibile între zonele țării. Valorile maxime se vor situa, în general, între 10 și 18 grade Celsius, cu dimineți mai reci și nopți încă reci, mai ales în depresiuni și zonele montane.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi relativ blândă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar temperaturile maxime vor ajunge la 15–18°C, cele mai ridicate valori fiind în vest. Dimineața va fi răcoroasă, cu minime apropiate de 2–5°C.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, vremea se menține stabilă, cu cer mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 17°C, iar vântul va sufla slab până la moderat. Diminețile rămân reci, mai ales în zonele de câmpie.

Oltenia și Sud-Vest

Oltenia și sud-vestul vor avea unele dintre cele mai plăcute condiții meteo din țară. Maximele vor urca spre 16–18°C, iar cerul va fi în general senin. Se simte deja o tendință de încălzire ușoară.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, valorile termice vor fi ușor mai scăzute față de restul țării. Maximele se vor situa între 12 și 15°C, iar diminețile pot fi reci, chiar apropiate de 0°C în unele zone.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, vremea va fi frumoasă, dar mai rece dimineața. Maximele vor ajunge la 13–16°C, în timp ce în zonele montane temperaturile rămân mai scăzute, între 2 și 8°C, cu posibil strat de zăpadă la altitudini mari.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, temperaturile vor fi mai moderate, între 10 și 13°C, influențate de Marea Neagră. Cerul va fi variabil, iar vântul poate sufla mai alert.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi stabilă și relativ plăcută. Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge la 15–17°C, în timp ce minima va coborî spre 3–5°C. Nu sunt așteptate precipitații, iar vântul va sufla slab, oferind condiții bune pentru activități în aer liber.

Vremea în marile orașe

La nivelul marilor orașe, prognoza confirmă distribuția clasică a temperaturilor din această perioadă, cu diferențe între vestul mai cald și estul mai răcoros.

La Cluj-Napoca, ziua va fi plăcută, cu cer variabil și temperaturi maxime de 14–16°C. Dimineața rămâne rece, cu valori de aproximativ 2–4°C, specifice zonei intracarpatice.

În Timișoara, vremea va fi cea mai caldă dintre marile orașe, cu maxime de 16–18°C și cer mai mult senin. Minimele vor coborî spre 4–6°C, dar senzația generală va fi de primăvară.

La Iași, temperaturile vor fi ușor mai scăzute, cu maxime de 13–15°C și minime apropiate de 2–3°C. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite.

În Craiova, vremea va fi agreabilă, cu maxime de 15–17°C și minime de 3–5°C. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab.

La Cobnstanța, influența mării se va resimți clar: temperaturile maxime vor fi mai reduse, între 10 și 12°C, iar minimele de 5–7°C. Vântul poate avea unele intensificări.

În Brașov, vremea va fi frumoasă, dar mai rece dimineața. Maximele vor ajunge la 13–15°C, în timp ce minimele pot coborî spre 0–2°C, cu aer rece în depresiuni.

