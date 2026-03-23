Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?

Primele estimări publicate de meteorologii Accuweather pentru vara anului 2026 oferă deja o perspectivă preliminară asupra modului în care ar putea începe sezonul cald. Cu toate că aceste prognoze au o limită de acuratețe de aproape trei luni, ele sunt utile pentru a contura tendințele generale, în special pentru începutul verii.

Concret, există deja o primă imagine pentru luna iunie, mai ales pentru primele trei săptămâni. Datele analizate pentru București indică temperaturi maxime care se vor încadra, în general, între 24 și 29 de grade Celsius. Pe de altă parte, minimele nocturne vor oscila între aproximativ 11 și 17 grade. Aceste valori sunt apropiate de mediile climatologice ale perioadei și nu sugerează, cel puțin pentru moment, apariția unor episoade de caniculă extremă.

De altfel, începutul lunii iunie pare să aducă o vreme relativ plăcută, cu alternanțe între zile mai calde și intervale ușor răcoroase, mai ales dimineața și noaptea. Temperaturile nu depășesc frecvent pragul de 30 de grade. Asta înseamnă că disconfortul termic va rămâne, cel mai probabil, la un nivel moderat.

Temperaturile pot varia de la o zi la alta

Meteorologii precizează că aceste prognoze sunt orientative. Ele pot suferi modificări importante pe măsură ce ne apropiem de perioada vizată. În plus, experiența ultimilor ani arată că debutul verii nu este întotdeauna un indicator fidel pentru ceea ce urmează în lunile iulie și august.

Deși iunie poate începe cu temperaturi „decente”, așa cum arată și datele actuale, mijlocul și finalul verii pot aduce episoade de caniculă severă, cu temperaturi care depășesc frecvent 35 de grade Celsius, în special în sudul țării, inclusiv în Capitală.

Un alt aspect important este legat de variațiile de la o zi la alta. Chiar dacă media temperaturilor se menține în limite normale, nu sunt excluse episoade scurte de încălzire accentuată sau, dimpotrivă, perioade cu instabilitate atmosferică, ploi și furtuni de vară.

Pentru București, începutul verii 2026 pare, așadar, mai degrabă echilibrat din punct de vedere termic. În prezent nu există semnale clare că luna iunie va aduce valuri de căldură intense. Însă, nici nu poate fi exclusă o schimbare rapidă a vremii.

Altfel spus, prima prognoză Accuweather indică un start de vară relativ blând, cu temperaturi suportabile pentru această perioadă.

CITEȘTE ȘI: Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată

Prognoză meteo de sărbători. ANM a anunţat cum va fi vremea de Florii și Paște