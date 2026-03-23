Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?

De: Elisa Tîrgovățu 23/03/2026 | 07:58
Primele estimări publicate de meteorologii Accuweather pentru vara anului 2026 oferă deja o perspectivă preliminară asupra modului în care ar putea începe sezonul cald. Cu toate că aceste prognoze au o limită de acuratețe de aproape trei luni, ele sunt utile pentru a contura tendințele generale, în special pentru începutul verii.

Concret, există deja o primă imagine pentru luna iunie, mai ales pentru primele trei săptămâni. Datele analizate pentru București indică temperaturi maxime care se vor încadra, în general, între 24 și 29 de grade Celsius. Pe de altă parte, minimele nocturne vor oscila între aproximativ 11 și 17 grade. Aceste valori sunt apropiate de mediile climatologice ale perioadei și nu sugerează, cel puțin pentru moment, apariția unor episoade de caniculă extremă.

De altfel, începutul lunii iunie pare să aducă o vreme relativ plăcută, cu alternanțe între zile mai calde și intervale ușor răcoroase, mai ales dimineața și noaptea. Temperaturile nu depășesc frecvent pragul de 30 de grade. Asta înseamnă că disconfortul termic va rămâne, cel mai probabil, la un nivel moderat.

Temperaturile pot varia de la o zi la alta

Meteorologii precizează că aceste prognoze sunt orientative. Ele pot suferi modificări importante pe măsură ce ne apropiem de perioada vizată. În plus, experiența ultimilor ani arată că debutul verii nu este întotdeauna un indicator fidel pentru ceea ce urmează în lunile iulie și august.

Deși iunie poate începe cu temperaturi „decente”, așa cum arată și datele actuale, mijlocul și finalul verii pot aduce episoade de caniculă severă, cu temperaturi care depășesc frecvent 35 de grade Celsius, în special în sudul țării, inclusiv în Capitală.

Un alt aspect important este legat de variațiile de la o zi la alta. Chiar dacă media temperaturilor se menține în limite normale, nu sunt excluse episoade scurte de încălzire accentuată sau, dimpotrivă, perioade cu instabilitate atmosferică, ploi și furtuni de vară.

Pentru București, începutul verii 2026 pare, așadar, mai degrabă echilibrat din punct de vedere termic. În prezent nu există semnale clare că luna iunie va aduce valuri de căldură intense. Însă, nici nu poate fi exclusă o schimbare rapidă a vremii.

Altfel spus, prima prognoză Accuweather indică un start de vară relativ blând, cu temperaturi suportabile pentru această perioadă.

CITEȘTE ȘI: Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată

Prognoză meteo de sărbători. ANM a anunţat cum va fi vremea de Florii și Paște

Iți recomandăm
Românii care câștigă bani în străinătate, vizați de ANAF. Cum se calculează CASS în 2026
Știri
Românii care câștigă bani în străinătate, vizați de ANAF. Cum se calculează CASS în 2026
Gestul intim făcut de Beleuț la plecare. Ce i-a șoptit Biancăi la ureche, imediat după ce a fost eliminat de la Survivor: „Ne vedem la..”
Știri
Gestul intim făcut de Beleuț la plecare. Ce i-a șoptit Biancăi la ureche, imediat după ce a fost…
Orașul european cu 18 grade în aprilie pe care aproape nimeni nu îl vizitează
Mediafax
Orașul european cu 18 grade în aprilie pe care aproape nimeni nu îl...
Cel mai bătrân florar din Europa a fost din România. Secretul arădeanului care a vândut milioane de flori până în ultima clipă a vieții
Gandul.ro
Cel mai bătrân florar din Europa a fost din România. Secretul arădeanului care...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin. Mesajul președintelui României
Mediafax
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin....
Parteneri
Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai, la mai bine de 15 ani de când a părăsit România! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai, la mai bine de 15 ani de...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”
Click.ro
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul...
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Digi 24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea...
„Nu cedăm și nu ne cerem scuze”: Cum încearcă Donald Trump și oficialii de la Casa Albă să prezinte războiul din Iran ca pe un joc
Digi24
„Nu cedăm și nu ne cerem scuze”: Cum încearcă Donald Trump și oficialii de la...
Dacă pui bec și stopuri ca la bicicletă pe un motocultor cu remorcă, poți circula legal cu el pe drumul public?
Promotor.ro
Dacă pui bec și stopuri ca la bicicletă pe un motocultor cu remorcă, poți circula...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Microsoft anunță schimbări radicale pentru Windows 11
go4it.ro
Microsoft anunță schimbări radicale pentru Windows 11
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Go4Games
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Cel mai bătrân florar din Europa a fost din România. Secretul arădeanului care a vândut milioane de flori până în ultima clipă a vieții
Gandul.ro
Cel mai bătrân florar din Europa a fost din România. Secretul arădeanului care a vândut...
