Prognoză meteo de sărbători. ANM a anunţat cum va fi vremea de Florii și Paște

Alertele de vânt puternic rămân în vigoare până mâine seară, iar în zonele montane sunt așteptate rafale ce pot ajunge la 90 km/h. Temperaturile vor scădea începând de mâine, iar în regiunile de munte sunt prognozate ninsori și lapoviță.

Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, a prezentat evoluția vremii pentru următoarele zile, precum și estimările pentru perioada Floriilor și a Paștelui.

Prognoză meteo de sărbători

Meteorologul anunță că în zilele următoare se va depune un nou strat de zăpadă în zona montană, însă cantitățile vor fi reduse.

„Vom vedea precipitații mixte în zona montană, în special în zona Carpaților Orientali, însă precipitațiile pe care le așteptăm în zilele viitoare sunt unele slabe cantitativ, deci stratul de zăpadă care se va depune, stratul nou de zăpadă nu va fi mai mare de câțiva centimetri. Vor fi și intensificări ale vântului în continuare.”

Codul galben rămâne valabil astăzi pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt, unde vântul poate atinge 50–70 km/h. Intensificări temporare ale vântului se vor resimți și în restul țării, iar la altitudini mari rafalele pot fi mai puternice.

„Deocamdată astăzi va fi în continuare în vigoare codul galben pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt, unde vântul va mai avea viteze de 50-70km/h. Pe de altă parte, intensificări temporare vor fi și în celelalte regiuni ale țării. La munte, așa cum spuneați, este posibil ca acestea să fie ceva mai intense, iar această situație se va menține în următoarele zile. Aceleași ninsori de așteptat ca și la noapte în zona Carpaților Orientali. Pe de altă parte, intensificările vântului vor mai continua și ele, chiar dacă la valori mai scăzute, dar pe fondul scăderii de temperatură, sigur vor accentua puțin senzația de rece,” a explicat Florinela Georgescu.

ANM a anunţat cum va fi vremea de Florii și Paște

Pentru perioada Paștelui, meteorologii estimează o vreme variabilă, cu posibile precipitații în anumite regiuni.

„Cu materialele de care dispunem deocamdată, mergem pe ideea unei vremi schimbătoare atât pentru perioada Paștelui, dar de altfel pentru întreaga perioadă până atunci, pentru că avem semnale că activitatea ciclonică va fi mai importantă atât din spre Marea Mediterană, cât și dinspre Marea Neagră, cât și dinspre Oceanul Atlantic, deasupra unei mari părți a continentului european. Nu este neobișnuit pentru perioada de primăvară, dar aceasta înseamnă că săptămâna pascală nu va fi una cu o vreme constant frumoasă, dar nu putem exclude nici probabilitatea de avea zile cu temperaturi mai ridicate, dar și unele cu temperaturi mai scăzute și cu precipitații pe arii mai extinse. Semnalul actual este că aceste precipitații ar putea aduna pe partea de sud-vest a țării, în acea săptămână, cantități în jurul 20-25 l/m,” a precizat meteorologul.

