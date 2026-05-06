BREAKING | Creatorul CNN, Ted Turner, a murit

Doliu în media! Ted Turner, fondator al reţelei de ştiri prin cablu CNN, s-a stins din viață. Acesta și-a dat ultima suflare miercuri, 6 mai, la vârsta de 87 de ani. Omul de afaceri din Atlanta care a construit un imperiu media a murit la locuința sa din Florida, înconjurat de familie.

Anunțul trist al decesului a fost făcut printr-un comunicat al Turner Enterprises. În anul 2018, atunci când a împlinit 80 de ani, Ted Turner a dezvăluit că suferă de demență cu corpi Lewy, o afecțiune cerebrală progresivă.

Ted Turner s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani și lasă în urma sa o moștenire bogată. În anul 1980, acesta a fondat CNN, primul post de televiziune prin cablu dedicat exclusiv ştirilor, cu program non-stop, care a revoluţionat jurnalismul televizat.

De-a lungul carierei sale, omul de afaceri din Atlanta a construit un adevărat imperiu media ce cuprindea prima superstaţie de cablu şi canale populare de filme şi desene animate, precum şi echipe sportive profesionale, cum ar fi Atlanta Braves.

De asemenea, Ted Turner a fost și un mare filantrop. Acesta a înființat Fundația Națiunilor Unite, a militat pentru eliminarea armelor nucleare la nivel mondial și a devenit unul dintre cei mai importanți proprietari de terenuri din Statele Unite.

În anul 1991, Ted Turner a fost desemnat „Omul Anului” de revista Time pentru că „a influențat dinamica evenimentelor și a transformat telespectatorii din 150 de țări în martori direcți ai istoriei”.

„Ted a fost un lider extrem de implicat și dedicat, neînfricat, curajos și întotdeauna dispus să-și urmeze intuiția și să aibă încredere în propria judecată. El a fost și va rămâne mereu spiritul care a condus CNN. Ted este gigantul pe umerii căruia stăm, și astăzi ne vom opri cu toții pentru a-l omagia și a recunoaște impactul pe care l-a avut asupra vieților noastre și asupra lumii”, a declarat Mark Thompson, președinte și director executiv al CNN Worldwide.

