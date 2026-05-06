O femeie infectată cu Hantavirus a fost transportată la un spital din Germania, iar un alt pasager a ajuns în Elveția

O femeie cu cetățenie germană aflată la bordul navei de croazieră MV Hondius, unde a fost identificat un focar de hantavirus, urmează să fie transportată de urgență la un spital din Düsseldorf pentru evaluări medicale amănunțite. Autoritățile au decis transferul pentru ca pacienta să fie monitorizată în condiții de siguranță, în timp ce un alt pasager infectat a ajuns deja în Elveția.

Noile informații transmise de autoritățile sanitare confirmă că femeia, care nu prezintă simptome, va fi dusă în Germania pentru internare și testare suplimentară. Transportul va fi efectuat dintr-un aeroport din Olanda către Düsseldorf, cu o unitate specială destinată pacienților cu risc ridicat, operată de Departamentul de Pompieri din oraș.

Cazurile de hantavirus din focarul MV Hondius ajung în Europa

După sosire, pacienta va fi internată în secția de boli infecțioase, unde vor fi realizate investigații detaliate, inclusiv teste virusologice suplimentare, pentru a determina cu exactitate starea ei de sănătate.

„Este o persoană de contact care nu prezintă indicii ale unei infectări cu hantavirus. Spitalizarea este preventivă, pentru evaluare medicală”, a transmis spitalul.

Între timp, un nou caz asociat focarului de pe MV Hondius a fost confirmat în Europa, după ce un pasager sosit în Elveția a fost testat pozitiv. Nava se afla ancorată în largul Capului Verde, după ce traversase Oceanul Atlantic din Argentina cu aproximativ 150 de pasageri la bord. Trei dintre aceștia au murit în urma infectării cu hantavirus.

Pacienți în Germania și Elveția

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că trei persoane suspecte de infectare au fost evacuate de pe vas și vor primi tratament în Olanda. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat că situația este urmărită cu atenție, iar autoritățile cooperează pentru gestionarea cazurilor.

Hantavirusurile se transmit în mod obișnuit prin contact cu urina sau fecalele rozătoarelor infectate și pot provoca afecțiuni respiratorii severe, uneori fatale. Deși rare, infecțiile se pot transmite și între oameni, conform OMS. Nu există un tratament specific, însă intervenția medicală rapidă crește șansele de supraviețuire.

Simptomele pot include febră, oboseală accentuată, dureri musculare, dureri abdominale, greață, vărsături, diaree sau dificultăți respiratorii. În cazurile grave, pacienții pot dezvolta insuficiență respiratorie care necesită spitalizare. Manifestările apar de regulă între una și patru săptămâni de la expunere, dar au fost raportate și situații în care simptomele au apărut după până la opt săptămâni.

