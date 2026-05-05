Cum se transmite și ce simptome provoacă Hantavirus, care s-a răspândit pe o crozieră în Atlantic

De: David Ioan 05/05/2026 | 18:44
Hantavirusurile reprezintă o familie de virusuri transmise de rozătoare, capabile să provoace îmbolnăviri severe la oameni. Infecția apare în general după contactul cu rozătoare infectate sau cu urmele biologice lăsate de acestea, precum urina, fecalele ori saliva.

Aceste virusuri sunt zoonotice și circulă în mod natural în populațiile de rozătoare, fiind transmise ocazional la oameni. Manifestările clinice diferă în funcție de regiune și de tipul de virus.

Hantavirusul revine în atenție

În America, infecția este asociată cu sindromul cardiopulmonar cu hantavirus (HCPS), o afecțiune agresivă ce afectează plămânii și inima. În Europa și Asia, infecțiile sunt cunoscute sub denumirea de febră hemoragică cu sindrom renal (HFRS), care afectează în special rinichii și sistemul vascular.

Nu există un tratament antiviral specific, însă intervenția medicală rapidă și îngrijirea de susținere sunt esențiale pentru creșterea șanselor de supraviețuire. Monitorizarea atentă și gestionarea complicațiilor respiratorii, cardiace și renale sunt prioritare, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Prevenția se bazează în principal pe limitarea contactului dintre oameni și rozătoarele infectate.

Transmiterea la om se produce prin expunerea la urina, excrementele sau saliva rozătoarelor purtătoare de virus. În cazuri rare, infecția poate apărea și prin mușcătură. Activitățile care presupun contact cu zone contaminate – curățarea spațiilor închise, lucrările agricole, activitățile forestiere sau dormitul în locuințe infestate – cresc riscul de expunere.

Până în prezent, transmiterea interumană a fost confirmată doar în cazul virusului Andes, în America, și rămâne un fenomen rar. Atunci când apare, este legată de contactul apropiat și prelungit, în special între persoane care locuiesc împreună sau parteneri intimi, și se produce cel mai probabil în fazele timpurii ale bolii, când încărcătura virală este mai mare.

Simptomele infecției care poate evolua fulgerător

Simptomele la om apar de obicei la una până la șase săptămâni după expunere și includ febră, cefalee, dureri musculare și tulburări gastrointestinale, precum dureri abdominale, greață sau vărsături.

În HCPS, evoluția poate fi rapidă, cu tuse, dificultăți respiratorii, acumulare de lichid în plămâni și șoc. În HFRS, stadiile avansate pot implica scăderea tensiunii arteriale, tulburări de coagulare și insuficiență renală.

În lipsa unui tratament antiviral sau a unui vaccin autorizat, îngrijirea rămâne una de susținere, cu accent pe intervenția timpurie în terapie intensivă pentru cazurile severe, în special cele de sindrom cardiopulmonar.

În februarie 2025, Betsy Arakawa, soția actorului Gene Hackman, a murit în urma sindromului pulmonar cu hantavirus (HPS), o infecție rară, dar extrem de gravă, transmisă de rozătoare. Boala afectează plămânii și debutează cu simptome asemănătoare gripei, care evoluează rapid, conform informațiilor oficiale.

