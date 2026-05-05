Alertă în România! Edith Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei adolescente în vârstă de 15 ani. Se pare că familia nu mai reușește să o contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitei Maxim Edith Maria, în vârstă de 15 de ani, din București. Se pare că adolescenta a fost văzută ultima dată în zona Piața Universității, seara trecută – 4 mai, în jurul orei 19:20, iar de atunci nu a mai revenit acasă. Familia a alertat autoritățile, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Maxim Edith Maria sunt: păr brunet, lung și creț, poartă ochelari de vedere cu ramă neagră și are o aluniță deasupra sprâncenei stângi.

La momentul dispariției, adolescenta purta: pantofi sport negri cu talpă albă (DC), blugi strâmți albastru închis, top negru scurt, jachetă albă cu mâneci lungi și glugă, cu scris negru pe mâneci și desen tip mandala pe spate și avea o geantă mică neagră, tip cutie.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea adolescentei este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Nu este pentru prima dată când adolescenta este dată dispărută. În trecut, cazul s-a încheiat cu o mobilizare importantă a autorităților, iar fata a fost găsită după aproximativ o săptămână, într-o locuință din Constanța.

„Găsită de Secția 2 Constanța. Mulțumim! Acum caut pe cineva de la DIICOT și cineva de la Spitalul Sfântul Stelian sau Obregia urgent! Era la niște turci din Henri Coandă, un fel de Ferentari al nostru”, declara mama adolescentei la acel moment.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Maxim Edith Maria. Este lege

Cine o vede pe Maxim Edith Maria este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

