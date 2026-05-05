Acasă » Știri » Alertă în România! Edith Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

Alertă în România! Edith Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

De: Alina Drăgan 05/05/2026 | 18:44
Alertă în România! Edith Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Edith Maria a dispărut fără urmă /Foto: Poliția Română

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei adolescente în vârstă de 15 ani. Se pare că familia nu mai reușește să o contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitei Maxim Edith Maria, în vârstă de 15 de ani, din București. Se pare că adolescenta a fost văzută ultima dată în zona Piața Universității, seara trecută – 4 mai, în jurul orei 19:20, iar de atunci nu a mai revenit acasă. Familia a alertat autoritățile, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Maxim Edith Maria sunt: păr brunet, lung și creț, poartă ochelari de vedere cu ramă neagră și are o aluniță deasupra sprâncenei stângi.

La momentul dispariției, adolescenta purta: pantofi sport negri cu talpă albă (DC), blugi strâmți albastru închis, top negru scurt, jachetă albă cu mâneci lungi și glugă, cu scris negru pe mâneci și desen tip mandala pe spate și avea o geantă mică neagră, tip cutie.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea adolescentei este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Edith Maria a dispărut fără urmă /Foto: Poliția Română

Nu este pentru prima dată când adolescenta este dată dispărută. În trecut, cazul s-a încheiat cu o mobilizare importantă a autorităților, iar fata a fost găsită după aproximativ o săptămână, într-o locuință din Constanța.

„Găsită de Secția 2 Constanța. Mulțumim! Acum caut pe cineva de la DIICOT și cineva de la Spitalul Sfântul Stelian sau Obregia urgent! Era la niște turci din Henri Coandă, un fel de Ferentari al nostru”, declara mama adolescentei la acel moment.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Maxim Edith Maria. Este lege

Cine o vede pe Maxim Edith Maria este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

 

CITEȘTE ȘI:

Mesajul sfâșietor transmis de prietena lui Beatrice, adolescenta de 16 ani moartă în Germania: „Unul dintre cele mai blânde suflete”

Tragedie în Vrancea. Un copil de 4 ani a fost găsit mort într-o baltă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Când și unde va avea loc înmormântarea lui Beatrice, tânăra care a murit după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer
Știri
Când și unde va avea loc înmormântarea lui Beatrice, tânăra care a murit după ce a fost diagnosticată…
Cum se transmite și ce simptome provoacă Hantavirus, care s-a răspândit pe o crozieră în Atlantic
Știri
Cum se transmite și ce simptome provoacă Hantavirus, care s-a răspândit pe o crozieră în Atlantic
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mediafax
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Nicușor Dan a făcut anunțul după DEBARCAREA lui Ilie Bolojan. „Vom avea un guvern...”
Gandul.ro
Nicușor Dan a făcut anunțul după DEBARCAREA lui Ilie Bolojan. „Vom avea un...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Mediafax
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Nicușor Dan a făcut anunțul după DEBARCAREA lui Ilie Bolojan. „Vom avea un guvern...”
Gandul.ro
Nicușor Dan a făcut anunțul după DEBARCAREA lui Ilie Bolojan. „Vom avea un guvern...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nicuşor Dan, prima reacție după demiterea Guvernului Bolojan: ”Nu este un moment fericit”
Nicuşor Dan, prima reacție după demiterea Guvernului Bolojan: ”Nu este un moment fericit”
Când și unde va avea loc înmormântarea lui Beatrice, tânăra care a murit după ce a fost diagnosticată ...
Când și unde va avea loc înmormântarea lui Beatrice, tânăra care a murit după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer
Soțul Valentinei, femeia de 45 de ani care a murit după un lifting facial, amenințat de medicul estetician: ...
Soțul Valentinei, femeia de 45 de ani care a murit după un lifting facial, amenințat de medicul estetician: “Nimeni n-a luat nicio măsură!”
Cum se transmite și ce simptome provoacă Hantavirus, care s-a răspândit pe o crozieră în Atlantic
Cum se transmite și ce simptome provoacă Hantavirus, care s-a răspândit pe o crozieră în Atlantic
Fructul copilăriei se vinde cu 200 de lei kilogramul, în mai 2026: ”Nu m-aș fi așteptat să dau ...
Fructul copilăriei se vinde cu 200 de lei kilogramul, în mai 2026: ”Nu m-aș fi așteptat să dau banii pe așa ceva”
Pro TV anunță o schimbare importantă în noul sezon Masterchef: ”Ne întoarcem la esență”
Pro TV anunță o schimbare importantă în noul sezon Masterchef: ”Ne întoarcem la esență”
Vezi toate știrile