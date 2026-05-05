Când și unde va avea loc înmormântarea lui Beatrice, tânăra care a murit după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer

De: Alina Drăgan 05/05/2026 | 19:07
Beatrice Iuliana s-a stins din viață! Tânăra care era măcinată de o boală grea și-a dat ultima suflare chiar cu puțin timp înainte de a se întoarce în România. Deși numeroși oameni s-au mobilizat pentru ea, din păcate aceasta a pierdut lupta cu boala ce o măcina. Beatrice urmează să fie condusă pe ultimul drum. Când și unde va avea loc înmormântarea acesteia?

Beatrice a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer de sân, care a evoluat rapid și a ajuns în stadiu critic. Medicii din România au fost rezervați și nu i-au mai dat acesteia prea multe șanse. Singura salvare ar fi fost la o clinică din Turcia, unde însă costurile erau mari.

Cazul lui Beatrice a impresionat multă lume, iar oamenii s-au mobilizat și au donat pentru a o ajuta să meargă în Turcia. Chiar și Bogdan de la Ploiești a fost impresionat de cazul acesteia. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, Beatrice și-a dat ultima suflare. Aceasta a murit în timp ce se afla în drum spre casă, la doar câteva minute de România.

Vestea decesului a îndoliat multă lume, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Beatrice a lăsat în urmă un soț sfâșiat de durere și doi copii de 9 și 11 ani.

„Vei fi îngerul nostru păzitor până ne vom revedea! Te iubim mult!”, a scris soțul lui Beatrice, în mediul online.

Acum familia se pregătește să o conducă pe ultimul drum. Beatrice o să fie înmormântată în data de 6 mai, la cimitirul din Bărcănești. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost adus deja la casa părintească, acolo unde cei care au cunoscut-o îi pot aduce un ultim omagiu.

„Cu inimile îndurerate, vă anunțăm că slujba de înmormântare pentru Beatrice va avea loc miercuri, 06.05.2026, la ora 11:00, la casa părintească. După acest moment, o vom conduce pe jos către Biserica Sfânta Maria din Bărcănești, pentru a continua slujba de rămas-bun.

La final, Beatrice va fi așezată pentru odihna veșnică la cimitirul din Bărcănești. Vă așteptăm să fim împreună, în rugăciune și gând, pentru a o conduce pe ultimul drum și pentru a-i oferi toată iubirea noastră. Drum lin, suflet drag… Dumnezeu să o odihnească în pace”, a scris în mediul online un apropiat al tinerei.

 

