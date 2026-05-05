Pro TV anunță o schimbare importantă în noul sezon Masterchef: ”Ne întoarcem la esență”

Sezonul 11 al emisiunii MasterChef România revine pe micile ecrane cu o serie de surprize, situații limită, recorduri și numeroase probe desfășurate în afara platoului de filmare, menite să țină telespectatorii cu sufletul la gură. Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu vor putea fi urmăriți în ipostaze inedite.

„Sezonul 11 nu este o continuare. Este un nou început. E sezonul «Unu și Unu», anunță producătorii de la Pro Tv, care promit schimbări importante în structura competiției celui mai urmărit cooking show din România. Anul acesta, 120 de pasionați de gastronomie vor intra în bootcamp-ul MasterChef România, unde vor găti simultan pentru un loc în echipele celor trei jurați.

Schimbări majore în sezonul 11 MasterChef 2026

Producătorii show-ului culinar le promit o serie de schimbări pnotabile pentru telespectatorilor. Majoritatea probelor din platou se vor muta în afara studioului și vor fi filmate în locuri emblematice din România, aducând mai multă pasiune, adrenalină și situații în care concurenții vor fi scoși din zona de confort.

„Aș îndrăzni să spun că MasterChef anul acesta este, de fapt, noul MasterChef. Show-ul cu care a început gătitul de televiziune din România se reinventează major în acest sezon. Vom trăi împreună mai multe recorduri, cum ar fi, de exemplu, cel mai mare număr de concurenți care vor găti simultan într-o emisiune de televiziune. Urmează un sezon care va ține cu sufletul la gură în fiecare episod, cu invitați și situații complet surprinzătoare, cu cei trei chefi în ipostaze cum nu i-ați mai văzut și cu un nivel de cooking care trece la nivelul următor”, a declarat Radu Croitoru, Senior Creative Producer PRO TV.

Conform informațiilor de până acum, procesul de recrutare și repselecție este deja în desfășurare. La fel ca în edițiile anterioare, preselecțiile pentru MasterChef au avut loc, în anii trecuți, în luna martie, urmate de etapa finală de selecție, în urma căreia producătorii aleg concurenții care vor întra în platoul TV. Cel mai probabil, sezonul 11 va fi difuzat pe micile ecrane începând cu luna septembrie.

„Sezonul 11 nu este o continuare. Este un nou început. E sezonul «Unu și Unu». În acest sezon ne întoarcem la esență: mai mult gătit, mai multă presiune, mai mult adevăr în farfurie. Concurenții nu mai vin doar să impresioneze, vin să lupte. Dar cea mai importantă noutate este că ieșim mai mult din studio. Mergem în exterior, în locuri reale, în fața oamenilor. Mergem acolo unde gătitul nu mai poate fi controlat. Ne apropiem de oameni”, a spus Cătălin Bugean, Senior Show Runner PRO TV.

Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1! Motivul pentru care trebuie să plătească daune de 100.000 de euro

Dieta cu care Florin Dumitrescu a slăbit 10 kg. Se face în cicluri de 10 zile: „Nu-mi e poftă de mâncare”