Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1! Motivul pentru care trebuie să plătească daune de 100.000 de euro

De: Anca Chihaie 28/04/2026 | 18:30
Un proces dintre Antena 1 și chef-ul Sorin Bontea a ajuns recent în atenția publică, după ce instanța a decis că acesta ar trebui să plătească despăgubiri importante, în urma unor presupuse încălcări contractuale legate de activitatea sa din mediul online. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată în continuare, însă motivarea instanței a fost deja făcută publică și a clarificat principalele argumente care au stat la baza deciziei.

Conflictul juridic își are originea în perioada de după plecarea lui Sorin Bontea de la emisiunea „Chefi la cuțite”, difuzată de Antena 1, la finalul anului 2023. Alături de alți doi bucătari cunoscuți din același format, acesta a decis să își încheie colaborarea cu postul TV, după mai mulți ani de prezență constantă în cadrul show-ului culinar. La scurt timp după această schimbare, cei trei au semnat un nou contract cu un alt post de televiziune, revenind în atenția publicului într-un format similar, ceea ce a generat o serie de dispute legale între părți, potrivit Pagina de Media.

În urma separării profesionale, Antena 1 a inițiat mai multe acțiuni în instanță, invocând clauze contractuale despre care susține că ar fi fost încălcate. Unul dintre procesele ajunse recent la o decizie preliminară îl vizează direct pe Sorin Bontea și se referă la activitatea sa de promovare online desfășurată în perioada 2022–2023. Conform documentelor analizate în instanță, acesta ar fi realizat mai multe zeci de postări în care au apărut produse comerciale aparținând unor terți, fără a avea acordul prealabil al trustului media cu care se afla încă sub contract în acea perioadă.

Contractul semnat în 2017 între chef și televiziune prevedea anumite restricții privind aparițiile publice și colaborările comerciale externe. Mai exact, orice activitate de promovare a unor produse sau apariții în conținuturi online în afara proiectelor postului trebuia aprobată în prealabil în scris. Instanța a reținut că aceste clauze nu erau neobișnuite pentru industria media, unde exclusivitățile și limitările de imagine sunt frecvente în contractele vedetelor TV.

În apărarea sa, Sorin Bontea a susținut că materialele publicate nu s-ar încadra în categoria activităților restricționate de contract și că interpretarea clauzelor ar fi fost exagerată. De asemenea, au fost invocate aspecte legate de libertatea de exprimare și dreptul la imagine, argumentându-se că limitările impuse ar putea afecta aceste drepturi fundamentale.

Totuși, instanța a respins în mare parte aceste argumente, apreciind că documentul contractual fusese asumat de ambele părți în mod liber și negociat între profesioniști din domeniu. Judecătorii au considerat că termenii utilizați în contract, inclusiv referirea la „materiale online”, sunt suficient de clari pentru a include și conținutul publicat pe rețelele sociale cu scop promoțional. În plus, s-a subliniat că astfel de restricții sunt uzuale în contractele din industria de divertisment și televiziune, unde exclusivitatea și controlul asupra imaginii publice sunt practici standard.

În acest caz, chiar și o singură abatere de la prevederile contractuale putea declanșa obligația de plată a despăgubirilor stabilite anticipat între părți, suma fiind de aproximativ 100.000 de euro, la care se adaugă și cheltuieli de judecată.

