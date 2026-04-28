Tensiuni în timpul vizitei Regelui Charles în SUA. Autoritățile au sporit securitatea după amenințări și proteste legate de cazul Epstein

Regele Charles se pregătește pentru posibile proteste legate de cazul Jeffrey Epstein, în timp ce măsurile de securitate sunt intensificate pentru vizita sa de stat în SUA.

Charles călătorește alături de regina Camilla, în vârstă de 78 de ani, la Washington, D.C., New York și în statul Virginia, pentru o vizită de patru zile menită să consolideze relațiile dintre Regatul Unit și Statele Unite, marcând 250 de ani de la independența americană, amintește Radar Online.

Vizita, planificată de mai bine de un an, a fost complicată de incidentul armat recent de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, la care au fost prezenți președintele SUA, Donald Trump, și soția sa Melania.

Palatul Buckingham a confirmat că vizita va avea loc, după discuții urgente cu oficialii americani, însă în prezent se desfășoară o reevaluare a măsurilor de securitate.

Surse implicate în organizare au declarat că reprezentanții Casei Regale se pregătesc pentru eventuale proteste legate de cazul Epstein și de controversa care îl implică pe fratele lui Charles, fostul prinț Andrew, în vârstă de 66 de ani, care a negat orice implicare în acest scandal, în pofida prieteniei sale cu Epstein și în ciuda unor imagini și informații compromițătoare care îl vizează.

„Există așteptarea ca subiectul Epstein să îl urmărească pe rege pe tot parcursul vizitei, în special la Washington, unde rămâne un subiect extrem de sensibil. Au fost făcute pregătiri pentru posibile proteste sau gesturi simbolice menite să atragă atenția asupra victimelor”, a declarat o sursă din domeniul securității.

Dosarul Epstein rămâne un subiect sensibil pentru Casa Regală britanică

Democratul Ro Khanna i-a cerut public lui Charles să se întâlnească cu victimele lui Epstein, afirmând că un astfel de gest ar reprezenta un „moment definitoriu” pentru monarhia britanică.

Analiștii susțin că discursul regelui în fața unei sesiuni comune a Congresului ar putea deveni un punct central al nemulțumirilor, pe fondul deciziei sale de a nu se întâlni cu victimele miliardarului american. Profesorul Andrew Moran, șeful departamentului de relații internaționale de la London Metropolitan University, a declarat că regele ar trebui să se aștepte la un nivel ridicat de atenție și critici.

El a avertizat că va exista „mult zgomot” în jurul subiectelor Epstein și Andrew pe durata vizitei.

La rândul său, Dr. Andrew Gawthorpe, cercetător senior la Foreign Policy Centre, a adăugat că proteste ar putea avea loc în apropierea evenimentelor importante. Acesta a precizat că membri ai Congresului ar putea recurge la gesturi simbolice, precum mesaje transmise prin vestimentație sau conferințe de presă, mai degrabă decât la acțiuni de perturbare directă.

