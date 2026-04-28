Acasă » Știri » Doliu la Bollywood! Legendarul actor a murit, după ce a suferit un stop cardiac

Doliu la Bollywood! Legendarul actor a murit, după ce a suferit un stop cardiac

De: Andreea Stăncescu 28/04/2026 | 19:33
Actorul a murit la 81 de ani / Sursa foto: Profimedia

Este doliu la Bollywood, după ce un actor îndrăgit s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. Bharat Kapoor a murit în urma unui stop cardiac, după ce, potrivit apropiaților, se confrunta cu probleme de sănătate în ultimele zile. El fusese internat în spital, însă revenise acasă înainte ca starea lui să se agraveze brusc. Vestea tristă a fost confirmată de prietenul său apropiat, Avtar Gill.

Ceremonia de înmormântare a avut loc într-un cadru restrâns, la care au participat doar câțiva membri ai familiei și prieteni apropiați. Printre cei prezenți s-au numărat Rakesh Bedi, regizorul Ramesh Kumar și actorul Kuldeep Singh. O ceremonie de rugăciune în memoria sa este programată pentru data de 30 aprilie, la locuința familiei.

„Tocmai am venit de la crematoriu. Când fiul său m-a sunat, mi-a spus că Bharat nu se simțea bine în ultimele trei zile. Principala cauză a decesului este stopul cardiac. Venise acasă. Înainte de asta, a fost în spital”, a trannsmis Avtar Gill.

Bharat Kapoor a fost un actor foarte apreciat de public

De-a lungul carierei sale, Bharat Kapoor a devenit un nume cunoscut în cinematografia indiană, fiind apreciat pentru numeroasele roluri interpretate. A jucat în filme de succes precum Noorie, Ram Balram, Love Story sau Khuda Gawah. De asemenea, aparițiile sale din producții ca Satyamev Jayate și Swarg i-au consolidat reputația în industrie.

Actorul a fost cunoscut mai ales pentru rolurile negative, mărturisind într-un interviu mai vechi că și-ar fi dorit să interpreteze personaje diferite, însă era adesea distribuit în același tipar. Chiar și așa, prestațiile sale au rămas memorabile pentru public.

Pe lângă filme, Bharat Kapoor a avut și o prezență constantă pe micile ecrane, jucând în seriale precum Chandrakanta, dar și în alte producții TV populare. Moartea sa lasă un gol în lumea filmului indian, iar fanii îl vor păstra în amintire ca pe un actor talentat, care și-a dedicat viața artei.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
