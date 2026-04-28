Usain Bolt a făcut show la filmări și a cucerit-o pe colega de platou. Cel mai rapid om din lume a întors toate privirile pe Calea Victoriei

Cunoscutul atlet jamaican Usain Bolt, multiplu campion olimpic și mondial, a fost văzut în București, unde atletul participă la filmările pentru un brand de detergent. Este absolut WOW să-l vezi pe „turnul de abanos” Usain Bolt pe străzile Capitalei, iar CANCAN.RO are cele mai tari imagini.

Trecătorii de pe Calea Victoriei sunt uimiți să-l vadă pe Usain Bolt în carne și oase, plus un echipament portocaliu ultra vizibil! Se întâmplă la intersecția cu Brezoianu, în față la Novotel. Una dintre cele mai cunoscute și aglomerate intersecții ale Capitalei, devenită și mai aglomerată pentru că, evident, curioșii s-au adunat să vadă vedeta. Se putea? Prezența lui Bolt nu avea cum să treacă neobservată, presa românească deja vuiește, dar CANCAN.RO are imaginile pe care vrem să le vedem cu toții!

Cu o înălțime 1,95 m, se vede perfect în imagini că Bolt e cel puțin cu un cap mai înalt decât toți ceilalți membri ai echipei de filmare. Totuși, deși e pe pista de atletism e ca un fulger, Bolt pare răbdarea întruchipată la filmări și execută fără să crâcnească instrucțiunile regizorului. Se vede că rolul său e unul ușor, mai ales că mereu a fost un tip foarte fotogenic. Pozele cu el în poziția clasică de victorie sunt de mult timp postere lipite pe pereții tuturor sportivilor care vor să-l imite.

Usain Bolt a făcut-o pe o colegă de filmări să zâmbească la glumițele lui!

Nu e doar un atlet incredibil, e și un tip carismatic. Imaginile ni-l înfățișează glumind cu actrița care participă împreună cu el la filmări, iar ea zâmbește, fără îndoială amuzată de glumițele lui Bolt. Se mișcă repede chiar și la 39 de ani! 😀

Numele său complet este Usain St. Leo Bolt, s-a născut acum 39 de ani în Jamaica și este deținător al recordului pentru 100 metri, mai precis 9 secunde și 58 de sutimi. El chiar ar fi singurul om care stă la doar 5 minute de metrou, indiferent în ce zonă a Bucureștiului ar locui!

Va rămâne în istorie drept cel mai bun sprinter din toate timpurile, fără îndoială. Mai ales că recordul său rămâne în picioare din 2009 și nu prea pare că s-a născut altcineva capabil să-l învingă pe Bolt.

El mai deține și recordurile la 200 metri și la ștafetă 4×100 metri. Oricum, nimeni nu mai stă să numere câte medalii de aur a luat. Este o inspirație pentru milioane de tineri care fac primii pași pe drumul atletismului.

