Detaliul care a atras atenția la întâlnirea lui Donald Trump cu Regele Charles. Ce s-a observat la mâna președintelui american

De: Daniel Matei 28/04/2026 | 19:11
Un detaliu neașteptat a atras atenția în timpul întâlnirii dintre Donald Trump și regele Charles al III-lea, desfășurată la Casa Albă, în cadrul vizitei de stat a suveranului britanic în SUA.

Potrivit RadarOnline, președintele american a fost surprins cu mâna dreaptă vizibil „umflată și decolorată” în momentul în care i-a întâmpinat pe regele Charles și regina Camilla.

Mâna dreaptă a președintelui a devenit subiectul unor analize constante din partea criticilor, mai ales atunci când acesta folosește un fond de ten prost aplicat pentru a ascunde eventuale vânătăi. De această dată, utilizatorul de pe X Aaron Rupar a scris: „Spatele mâinii drepte a lui Trump este umflat și decolorat în timp ce pozează alături de regele Charles”, mesaj însoțit de un videoclip cu cei doi.

Deși acest lucru era mai greu de observat în imaginile de ansamblu, fotografiile realizate mai târziu în cursul zilei au arătat ceea ce părea a fi o nouă încercare a lui Trump de a acoperi decolorarea mâinii cu machiaj. Conform aceleiași surse, subiectul nu este unul nou, criticii observând în repetate rânduri că Trump ar fi încercat să acopere eventuale vânătăi folosind machiaj. De această dată, însă, urmele ar fi fost mai evidente, în ciuda tentativelor de a le masca.

Momentul vine la doar două zile după un incident grav petrecut la Washington, când un individ înarmat a încercat să atace în timpul cinei Asociației Corespondenților de la Casa Albă, eveniment la care participa și președintele american.

Speculații și reacții în mediul online

Reacțiile apărute pe rețelele sociale au fost împărțite. În timp ce unii utilizatori au sugerat că aspectul mâinii ar putea avea legătură cu incidentul recent sau cu vârsta înaintată a președintelui, alții au ironizat situația.

„Spatele mâinii lui Trump este umflat și decolorat”, a remarcat un utilizator, comentând imaginile devenite virale.

În ciuda atenției generate de acest detaliu, întâlnirea dintre Donald Trump și regele Charles s-a desfășurat conform protocolului, cei doi lideri participând ulterior la evenimente oficiale programate în cadrul vizitei de stat.

Regele Charles, întâlnire cu Donald Trump

Regele Charles și regina Camilla au început o vizită de stat în SUA, programată în contextul aniversării a 250 de ani de la independența SUA față de Regatul Unit. Călătoria, considerată „cu miză ridicată”, a început luni, 27 aprilie, la mijlocul după-amiezii, când cuplul regal a fost întâmpinat la Washington, D.C. de președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump.

Vizita are loc într-un moment tensionat: cu doar două zile înainte, sâmbătă, 25 aprilie, s-au auzit focuri de armă la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, iar președintele a fost evacuat din sală. În plus, Donald Trump a avut recent divergențe cu premierul britanic Keir Starmer pe teme precum imigrația și războiul din Iran, printre altele.

