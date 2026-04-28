A murit Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă

De: Anca Chihaie 28/04/2026 | 19:52
Valentina a murit/foto: Facebook

Valentina a murit! Femeia în vârstă de 45 de ani din Vâlcea a murit după ce a intrat în moarte cerebrală în urma unei proceduri de întinerire facială efectuată într-un cabinet privat. Iată cum s-a întâmplat totul!

Pacienta, originară din Râmnicu Vâlcea, s-a deplasat la București pentru a face un lifting facial, o intervenție considerată frecventă în chirurgia estetică. Operația presupune îndepărtarea excesului de piele și redarea fermității feței și gâtului, însă, chiar dacă este des întâlnită, nu este lipsită de riscuri, mai ales în lipsa unor evaluări medicale riguroase înainte de intervenție.

În timpul procedurii au apărut complicații severe, iar starea femeii s-a deteriorat brusc. A fost solicitată intervenția de urgență, iar pacienta a fost transportată la spital, unde medicii au reușit inițial să o stabilizeze. Ulterior însă, evoluția a devenit critică. Investigațiile au arătat existența unei hemoragii intracraniene, cel mai probabil provocată de ruperea unui vas de sânge.

„M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce: „domnule Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat”. Vă dați seama că am rămas fără grai”, a spus Sorin Dumitru, soţul pacientei.

Situația a impus o intervenție neurochirurgicală complexă pentru tratarea unui anevrism descoperit ulterior. Deși operația a fost realizată, iar în primele momente după aceasta pacienta a prezentat semne de revenire, starea ei s-a agravat rapid în zilele următoare. Femeia a intrat în comă profundă, iar după zece zile, a murit în spital.

Familia victimei acuză nereguli grave legate de intervenția estetică inițială. Printre suspiciunile ridicate se numără lipsa analizelor medicale înainte de intervenție și condițiile în care a fost efectuată procedura. Intervenția ar fi avut loc într-un spațiu care nu respecta standardele unei unități medicale autorizate, ceea ce ar putea reprezenta o abatere serioasă de la normele în vigoare.

„Într-o luni am efectuat intervenția chirurgicală de clipare a acestui anevrism, lucrurile au decurs bine, pacienta postoperator în ziua respectivă s-a trezit, a vorbit, a fost conștientă, la fel și marți dimineață, însă din decursul după-amiezii zilei de marți, evoluţia ei a fost din ce în ce mai proastă. În ciuda intervenției noastre, a doua zi evoluţia dânsei a fost și mai proastă”, a declarat Mugurel Rădoi, medic primar neurochirurgie vasculară, potrivit Observator.

Ministrul Sănătății a cerut declanșarea de urgență a unei anchete pentru a stabili cu exactitate condițiile în care a avut loc intervenția și dacă au fost respectate normele medicale.

