Aris, a venit nota de plată, în direct, la TV. Dani Oțil, ironii fără număr: “El e geană. Orice facem noi, haț!” Cum l-a „taxat” Ristei

Dacă vă așteptați ca povestea pe care noi v-am prezentat-o, în care Aris Eram a pus ochii pe fosta lui Florin Ristei, să rămână fără reacție, iată că nu a fost așa. După ce CANCAN.RO a publicat imaginile cu fiul Andreei Esca și Yasmin Awad, a doua zi a fost rost de…roast. La adresa lui Aris, evident, în direct, în cadrul emisiunii Neatza. Cel care a dat tonul discuției a fost nimeni altul decât Dani Oțil, care s-a dezlănțuit. Aris, a venit „nota de plată” pentru tine!

Păi ce credeai, Aris? Că acțiunile tale vor rămâne fără consecințe? Nu se putea așa ceva. Dacă ai poftit la fosta colegului de platou, așa se întâmplă! Vă reamintim că Aris Eram a fost surprins de CANCAN.RO la Biutiful, împreună cu Yasmin Awad (VEZI AICI IMAGINI).

Apropierile dintre cei doi au fost mai mult decât evidente, au dansat, și-au zâmbit pe tot parcursul serii, iar la final, seara s-a încheiat apoteotic, la lăutari. Aris i-a dat dedicații brunetei, „Yasmina Regina”. A doua zi, nu ne mirăm că colegii de emisiune ai lui Aris au fost puși pe șotii.

Dani Oțil, roast la adresa lui Aris Eram, după ce s-a afișat cu fosta lui Ristei

Așa cum vă spuneam, cel care a inițiat întreaga discuție a fost Dani Oțil. În stilul lui caracteristic, l-a luat peste picior pe Aris, chiar în prezența lui Florin Ristei, care a preferat să nu spună prea multe referitor la imaginile pe care le-a văzut toată lumea cu Yasmin și fiul Andreei Esca. În schimb, Dani a spus suficiente cât să-l facă pe Aris (probabil) să roșească.

Ai grijă cu Aris Eram, că el e geană. Orice facem noi, haț! Știți pescărușii ăia, care abia așteaptă, care fură biscuiți? Sunt atât de obișnuiți și antrenați, la fel ca Aris, să culeagă în urma ta biscuiți, că haț! De foame s-au adaptat. Ce nu știu să facă pescărușii, am observat că nici Aris nu a reușit, să danseze pe manele. Țtiți pescărușii din Finding Nemo, ei au câteva calități. Nu sunt foarte inteligenți, și orice se întâmplă, ei strigă ce a strigat și aseară Aris Mine! Mine! Mine! Orice se întâmplă, a spus Dani Oțil în cadrul emisiunii Neatza.

NU RATA – Altfel de antrenament înainte de Survivor! Aris Eram, de la Mosh, direct în junglă

Yasmin e noua iubită a lui Florin Ristei! S-au ferit, dar au luat bilete la film, suc și popcorn împreună! Avem imaginile exclusive