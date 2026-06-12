A plecat spre spital după ce i s-a rupt apa, dar a născut într-o benzinărie. Povestea incredibilă a unei mame din Anglia

O femeie din Anglia a trăit una dintre cele mai neașteptate experiențe din viața sa după ce travaliul a început cu nouă zile înainte de termen. În drum spre spital, contracțiile s-au intensificat atât de repede încât a fost nevoită să nască pe bancheta din spate a mașinii, în parcarea unei benzinării. Oamenii aflați în zonă au sărit imediat în ajutor, iar bebelușul a devenit ulterior o mică celebritate la spital.

O cină obișnuită s-a transformat într-o cursă contra cronometru

Sarah Frost, în vârstă de 29 de ani, se afla la casa mamei sale din Trimdon, în nord-estul Angliei, unde participa la tradiționala întâlnire de familie de duminică. În timp ce mânca un curry cu pui, femeia a simțit că i s-a rupt apa.

Momentul a venit cu nouă zile înainte de data estimată a nașterii, luându-i prin surprindere atât pe ea, cât și pe cei apropiați.

Imediat, Sarah și partenerul său, James, au decis să plece către University Hospital of North Tees din Stockton, unde urma să nască.

Travaliul a avansat atât de repede încât au fost nevoiți să oprească

La volan se afla sora viitoarei mame, Danielle Charlton. Pe măsură ce mașina se apropia de orașul Sedgefield, situația a devenit tot mai urgentă.

„Îl văd, îl simt, trebuie să tragem pe dreapta”, își amintește Danielle că a spus Sarah în timpul drumului.

Familia a intrat rapid în parcarea unei benzinării Esso, ajungând chiar într-o zonă cu acces restricționat. În acel moment nu mai exista timp pentru a ajunge la spital.

Danielle a trecut imediat pe bancheta din spate pentru a-și ajuta sora, în timp ce James a apelat serviciile de urgență.

Clienții din benzinărie au sărit imediat în ajutor

Înainte ca ambulanța să ajungă la fața locului, nașterea era deja în plină desfășurare.

„Sarah a fost absolut extraordinară, atât de calmă. I-am spus doar: «Sarah, acum împingem»”, a povestit James.

Martorii aflați în benzinărie au observat rapid ce se întâmplă și au început să ajute fără ezitare.

„Oamenii din benzinărie au venit în fugă cu prosoape, cearșafuri și tricouri”, a relatat Danielle Charlton.

La un moment dat, James și-a dat jos propriul tricou pentru a-l înveli pe nou-născut imediat după venirea pe lume.

Bebelușul s-a născut înainte de sosirea ambulanței

Micuțul a venit pe lume direct pe bancheta din spate a mașinii, în parcarea benzinăriei.

La scurt timp au sosit paramedicii, care au preluat-o pe mamă și au transportat-o la spital pentru investigații și monitorizare.

Deși întreaga situație a fost una neobișnuită, Sarah spune că nimeni nu a intrat în panică.

„Pur și simplu am luat lucrurile așa cum au venit. Nu cred că vreunul dintre noi a intrat în panică atât de tare pe cât ar fi trebuit”, a declarat ea pentru BBC Radio Tees.

„Este acesta bebelușul născut la benzinărie?”

Povestea nașterii neobișnuite s-a răspândit rapid în spital, iar personalul medical a devenit curios să o cunoască pe mama care a născut într-o benzinărie.

„De fiecare dată când intra cineva pe ușă, începea să râdă și întreba: «Acesta este bebelușul născut la benzinăria Esso?»”, a povestit Sarah.

Femeia spune că acum râde de fiecare dată când își amintește prin ce a trecut și încă îi vine greu să creadă că și-a adus copilul pe lume într-o parcare.

O experiență de neuitat pentru întreaga familie

Dacă Sarah a rămas surprinzător de calmă pe parcursul întregului episod, sora sa recunoaște că a trăit emoții intense.

„A fost puțin înfricoșător”, a mărturisit Danielle.

Cu toate acestea, spune că experiența a rămas una dintre cele mai speciale din viața sa.

„În noaptea aceea nu am putut să adorm. Tot ce mă gândeam era: «Tocmai am asistat la nașterea unui copil».”

Părinții încă nu au ales numele micuțului

Băiețelul s-a născut sănătos și a cântărit aproximativ 3,3 kilograme.

Deși întreaga comunitate vorbește deja despre „bebelușul născut la benzinărie”, Sarah și James nu au luat încă decizia finală privind numele fiului lor.

Un lucru este însă sigur: povestea venirii sale pe lume va rămâne una dintre cele mai neobișnuite și memorabile experiențe pe care familia le va povesti ani la rând.

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