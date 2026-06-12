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Suplimentul folosit pentru durerea articulaților poate duce la demență. Ce indică noile studii

De: Andreea Stăncescu 12/06/2026 | 23:08
Suplimentul folosit pentru durerea articulaților poate duce la demență. Ce indică noile studii
Suplimentul folosit pentru remedierea durerilor de articulații, periculos pentru sănătate / Sursa foto: Pexels
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Tot mai multe studii analizează impactul pe care suplimentele alimentare îl pot avea asupra sănătății pe termen lung, mai ales în cazul persoanelor vârstnice sau al celor care suferă de afecțiuni cronice. Deși multe dintre aceste produse sunt disponibile fără prescripție medicală și sunt considerate sigure, cercetătorii continuă să investigheze efectele lor asupra organismului, inclusiv posibilele influențe asupra sănătății creierului.

În acest context, un studiu de amploare a atras atenția asupra glucozaminei, un supliment utilizat frecvent pentru susținerea sănătății articulațiilor. Cercetarea, realizată pe aproape 60.000 de persoane cu diferite grade de afectare cognitivă, a identificat o asociere între utilizarea regulată a acestui produs și evoluția unor afecțiuni neurologice.

Sursa foto: Pexels

Ce rezultate a indicat studiul

Analiza a inclus date medicale colectate între anii 2012 și 2024 și a urmărit modul în care s-a modificat starea de sănătate a participanților. Rezultatele au arătat că persoanele cu tulburări cognitive ușoare care consumau constant glucozamină prezentau un risc mai ridicat de a dezvolta demență comparativ cu cei care nu utilizau suplimentul.

În cazul pacienților deja diagnosticați cu demență, cercetătorii au observat o asociere între consumul de glucozamină și o rată mai mare a mortalității pe parcursul perioadei de monitorizare. Totuși, specialiștii subliniază că datele obținute indică doar o corelație și nu demonstrează că suplimentul este cauza directă a agravării bolii.

Pentru a aprofunda cercetarea, echipa a efectuat și experimente pe modele animale. Acestea au sugerat că glucozamina ar putea favoriza un proces biologic care afectează funcționarea normală a creierului. Fenomenul presupune modificări la nivelul proteinelor cerebrale prin acumularea unor molecule de zahăr, ceea ce poate influența activitatea neuronală și procesele cognitive.

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Nature Metabolism și sunt considerate un punct de plecare pentru noi cercetări. Oamenii de știință consideră că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege mai bine relația dintre glucozamină și bolile neurodegenerative, precum și eventualele efecte pe care acest supliment le poate avea asupra sănătății creierului.

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