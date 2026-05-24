Acasă » Știri » Mihaela Bilic spune care este cea mai surprinzătoare metodă pentru o imunitate puternică

Mihaela Bilic spune care este cea mai surprinzătoare metodă pentru o imunitate puternică

De: Paul Hangerli 24/05/2026 | 05:40
Mihaela Bilic spune care este cea mai surprinzătoare metodă pentru o imunitate puternică
Metoda neconvențională prin care întărim imunitatea, sursa- colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mihaela Bilic, nutriționista românilor, le vorbește acestora despre imunitate, microbiom și care este cea mai plăcută și ușoară metodă de a ne îmbunătăți imunitatea. Aceasta a venit cu o idee de altfel bine cunoscută în vechime, redescoperită recend dar care poate părea surprinzătoare pentru mulți dintre cititorii ei.

Microbiomul din organismul nostru

Nutriționista explică românilor despre un lucru mai puțin cunoscut românilor, microbiomul. Deși toată lumea a auzit de el, nici măcar știința nu s-a aplecat foarte intens asupra lui, medicina abia în ultimii 10 ani a acceptat importanța acestuia:

Toată lumea a auzit de microbiom, chiar dacă puțini sunt cei care știu ce înseamnă. De fapt știința nici nu contează în acest domeniu, medicina a acceptat importanța și complexitatea bacteriilor vii din intestin abia în ultimii 10 ani. ”

Medicul cere românilor să conștientizeze faptul că în corpul nostru trăiesc populații microbiene care de fapt ajută la rezistența organismului, acestea trebuind nu doar hrănite ci și înmulțite:

Ce e important de conștientizat? Că în organismul nostru locuiesc populații microbiene care trebuie îngrijite, pe ele se bazează rezistența organismului la boli, toxine și agenți patogeni. Realizați că e nevoie să hrănim zilnic 2 kg de bacterii? Și nu doar să le hrănim, ci să le înmulțim, să le cultivăm și eventual să le înlocuim pe cele care au murit!”

Legătura dintre bacteriile benefice și imunitate

Mihaela Bilic continuă și explică proveniența bacteriilor benefice din organism, acestea venind în primul rând din mâncare, cu condiția ca mâncarea pe care o consumăm să fie vie, fermentată-un lucru tot mai rar întâlnit în ziua de azi:

De unde provin bacteriile benefice din intestin? În primul rând din mâncarea pe care o consumăm… cu condiția ca mâncarea să fie vie, fermentată, fără conservanți. Bacterii primim și din mediul înconjurător, din orice contact cu persoane și obiecte… cu condiția să nu fie totul steril și dezinfectat, ca la spital. Paradoxul este că imunitatea are de câștigat când ne desfășurăm viața mai puțin igienic, cosmetizat și controlat. ”

Medicul distruge și mitul conform căruia spălatul pe mâini este o regulă peste care nu se poate trece. Conform ultimelor teorii, prea multă igienă ne fragilizează și devenim alergici și bolnăvicioși:

Sistemul imunitar se dezvoltă și se întărește din mâini nespălate, praf, contactul cu animalele și cu pământul de la țară, cu porcul și vaca din grajd. Măsurile de igienă au fost inventate pentru siguranța noastră, dar rezultatul a fost fix pe dos: prea multă igienă ne fragilizează, devenim intoleranți, alergici și bolnăvicioși.”

Cea mai neobișnuită recomandare

În epoca în care tot mai mulți oameni călătoresc intens, nutriționista vine și sparge tiparele cu una din ultimele idei de pe piața medicinei. Aceasta recomandă călătorii în zone mai puțin dezvoltate și igienizate, subliniind că India, Asia sau Africa sunt ținte potrivite pentru a ne îmbogăți sistemul imunitar. Mihaela Bilic recomandă interacțiunea cu populația locală, faimosul street food fiind o armă cu două tăișuri, riscăm să facem toxiinfecție alimentară dar și asta este spre binele imunității noastre:

Știți care este cea mai neobișnuită recomandare pentru creșterea imunității? Călătoriile în țări mai puțin dezvoltate și igienizate! Mergeți în India, în Asia și în Africa, mâncați produse gătite în stradă, interacționați cu populația locală. În felul ăsta facem schimb de bacterii și virusuri, ne îmbogățim microbiota și repopulăm intestinul cu microorganisme benefice. E adevărat, din fructe și legume nespălate riscăm să facem o toxiinfecție alimentară, dar sigur vom ieși mai puternici și mai rezistenți din experiența asta.”

CITEȘTE ȘI: Mihaela Bilic: Câte mese trebuie să mâncăm pe zi, în funcție de vârsta noastră

Oleaginoasa din America de Sud care a cucerit România! Mihaela Bilic spune cum se consumă corect

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Everestul, din nou fatal: cum au murit doi alpiniști în timpul coborârii de pe vârf
Știri
Everestul, din nou fatal: cum au murit doi alpiniști în timpul coborârii de pe vârf
Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Zi însorită în mare parte din România, cu averse și descărcări electrice locale
Știri
Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Zi însorită în mare parte din România, cu averse și descărcări electrice…
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai folosesc aer condiționat”
Mediafax
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai...
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să...
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde...
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Nu se va opri în curând”
Mediafax
Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Nu se va opri în curând”
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Click.ro
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul...
ULTIMA ORĂ
Everestul, din nou fatal: cum au murit doi alpiniști în timpul coborârii de pe vârf
Everestul, din nou fatal: cum au murit doi alpiniști în timpul coborârii de pe vârf
Horoscop chinezesc azi, 24 mai 2026. Nativii acestei zodii primesc astăzi vestea că săptămâna viitoare ...
Horoscop chinezesc azi, 24 mai 2026. Nativii acestei zodii primesc astăzi vestea că săptămâna viitoare le poate aranja veniturile pe tot anul dar numai dacă se odihnesc duminică
Mădălina Ghenea, Nicoleta Luciu și Bianca Drăgușanu au sfidat ploaia și au încins atmosfera. Top ...
Mădălina Ghenea, Nicoleta Luciu și Bianca Drăgușanu au sfidat ploaia și au încins atmosfera. Top 30 dive care „și-au făcut talentul” printre stropi
Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Zi însorită în mare parte din România, cu averse și descărcări ...
Prognoza meteo azi, 24 mai 2026. Zi însorită în mare parte din România, cu averse și descărcări electrice locale
Participarea lui Donald Trump la nunta fiului său este incertă. De ce ezită președintele american ...
Participarea lui Donald Trump la nunta fiului său este incertă. De ce ezită președintele american să meargă la ceremonie
Celebrul cuplu din lumea businessului online a împărtășit cea mai emoționantă veste
Celebrul cuplu din lumea businessului online a împărtășit cea mai emoționantă veste
Vezi toate știrile