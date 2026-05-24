Mihaela Bilic spune care este cea mai surprinzătoare metodă pentru o imunitate puternică

Mihaela Bilic, nutriționista românilor, le vorbește acestora despre imunitate, microbiom și care este cea mai plăcută și ușoară metodă de a ne îmbunătăți imunitatea. Aceasta a venit cu o idee de altfel bine cunoscută în vechime, redescoperită recend dar care poate părea surprinzătoare pentru mulți dintre cititorii ei.

Microbiomul din organismul nostru

Nutriționista explică românilor despre un lucru mai puțin cunoscut românilor, microbiomul. Deși toată lumea a auzit de el, nici măcar știința nu s-a aplecat foarte intens asupra lui, medicina abia în ultimii 10 ani a acceptat importanța acestuia:

”Toată lumea a auzit de microbiom, chiar dacă puțini sunt cei care știu ce înseamnă. De fapt știința nici nu contează în acest domeniu, medicina a acceptat importanța și complexitatea bacteriilor vii din intestin abia în ultimii 10 ani. ”

Medicul cere românilor să conștientizeze faptul că în corpul nostru trăiesc populații microbiene care de fapt ajută la rezistența organismului, acestea trebuind nu doar hrănite ci și înmulțite:

”Ce e important de conștientizat? Că în organismul nostru locuiesc populații microbiene care trebuie îngrijite, pe ele se bazează rezistența organismului la boli, toxine și agenți patogeni. Realizați că e nevoie să hrănim zilnic 2 kg de bacterii? Și nu doar să le hrănim, ci să le înmulțim, să le cultivăm și eventual să le înlocuim pe cele care au murit!”

Legătura dintre bacteriile benefice și imunitate

Mihaela Bilic continuă și explică proveniența bacteriilor benefice din organism, acestea venind în primul rând din mâncare, cu condiția ca mâncarea pe care o consumăm să fie vie, fermentată-un lucru tot mai rar întâlnit în ziua de azi:

”De unde provin bacteriile benefice din intestin? În primul rând din mâncarea pe care o consumăm… cu condiția ca mâncarea să fie vie, fermentată, fără conservanți. Bacterii primim și din mediul înconjurător, din orice contact cu persoane și obiecte… cu condiția să nu fie totul steril și dezinfectat, ca la spital. Paradoxul este că imunitatea are de câștigat când ne desfășurăm viața mai puțin igienic, cosmetizat și controlat. ”

Medicul distruge și mitul conform căruia spălatul pe mâini este o regulă peste care nu se poate trece. Conform ultimelor teorii, prea multă igienă ne fragilizează și devenim alergici și bolnăvicioși:

”Sistemul imunitar se dezvoltă și se întărește din mâini nespălate, praf, contactul cu animalele și cu pământul de la țară, cu porcul și vaca din grajd. Măsurile de igienă au fost inventate pentru siguranța noastră, dar rezultatul a fost fix pe dos: prea multă igienă ne fragilizează, devenim intoleranți, alergici și bolnăvicioși.”

Cea mai neobișnuită recomandare

În epoca în care tot mai mulți oameni călătoresc intens, nutriționista vine și sparge tiparele cu una din ultimele idei de pe piața medicinei. Aceasta recomandă călătorii în zone mai puțin dezvoltate și igienizate, subliniind că India, Asia sau Africa sunt ținte potrivite pentru a ne îmbogăți sistemul imunitar. Mihaela Bilic recomandă interacțiunea cu populația locală, faimosul street food fiind o armă cu două tăișuri, riscăm să facem toxiinfecție alimentară dar și asta este spre binele imunității noastre:

”Știți care este cea mai neobișnuită recomandare pentru creșterea imunității? Călătoriile în țări mai puțin dezvoltate și igienizate! Mergeți în India, în Asia și în Africa, mâncați produse gătite în stradă, interacționați cu populația locală. În felul ăsta facem schimb de bacterii și virusuri, ne îmbogățim microbiota și repopulăm intestinul cu microorganisme benefice. E adevărat, din fructe și legume nespălate riscăm să facem o toxiinfecție alimentară, dar sigur vom ieși mai puternici și mai rezistenți din experiența asta.”

