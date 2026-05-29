Doctor Cezar explică de ce organismul are nevoie permanentă de energie și cum poate ajuta postul intermitent la vindecare

Doctor Cezar atrage atenția asupra unui aspect despre care se vorbește tot mai des în medicina metabolică: multe probleme de sănătate ar apărea din cauza deficitului de energie la nivelul organelor. Potrivit acestuia, organismul funcționează ca un sistem complex care consumă constant energie pentru digestie, regenerare și funcționarea corectă a fiecărui organ.

Medicul explică românilor la ce folosește de fapt postul intermitent.

„Majoritatea problemelor de sănătate pleacă de la deficitul de energie”

Doctorul Cezar spune că fiecare organ are nevoie de energie pentru a funcționa normal. De exemplu, stomacul trebuie să producă acid gastric, intestinele trebuie să producă enzime digestive, iar toate aceste procese solicită organismul:

„Majoritatea problemelor de sănătate pleacă de la deficitul de energie la nivelul diverselor organe. Cineva care are probleme cu stomacul, celulele stomacului care trebuie să producă acid clorhidric, acidul gastric, sau intestinele care trebuie să producă enzimele hidrolitice, care ele însele sunt niște proteine.”

Rolul microbiomului și al alimentelor vii

Specialistul explică și că organismul nu produce singur toate enzimele necesare digestiei. O parte importantă vine inclusiv din microbiomul intestinal sau din anumite alimente fermentate.

Doctor Cezar spune că toate aceste „mecanisme” ale corpului au nevoie permanentă de energie pentru a funcționa corect:

„Deci, enzimele pe care intestinul nostru le produce și nu doar intestinul, ci și microbiomul și noi mai putem și consuma enzime din exterior, din alimente vii, cum ar fi alimentele fermentate. Toate aceste mașinării, ele trebuie construite și au nevoie de energie.”

Fiecare organ consumă energie

Potrivit medicului, nu doar digestia consumă energie, ci întreg organismul funcționează pe baza unui consum energetic continuu.

De la inimă și ficat până la tiroidă sau intestine, toate organele au nevoie constantă de „combustibil”:

„Deci, stomacul ca să lucreze are nevoie de energie. Intestinul la fel, ficatul la fel, tiroida, inima, cât trebuia să pompeze, mai ales dacă facem efort fizic sau suntem presați și avem pulsul ridicat.”

Cum produce organismul energia

Doctorul Cezar explică faptul că energia este produsă de corp prin procesarea alimentelor pe care le consumăm zilnic: carbohidrați, grăsimi și proteine.

Însă până ca organismul să poată folosi efectiv acești nutrienți, digestia consumă deja energie:

„Toate sistemele noastre au nevoie de energie, doar că energia asta corpul nostru o produce utilizând combustibilul, deci ce mâncăm, carbohidrați, grăsimi, proteine, astea toate trebuie să fie mărunțite și apoi utilizate.”

De ce digestia consumă energie și cum poate ajuta postul intermitent

Specialistul explică faptul că procesul digestiv este mult mai complex decât pare și implică mai multe etape prin care hrana trebuie să treacă înainte să ajungă la celule.

„Deci noi când mâncăm, până să ajungă mâncarea din gură până în celule, mestecăm, înghițim, ajunge în stomac, în intestin și acolo se absoarbe, ajunge în sânge, ajunge la ficat, este prelucrat, este procesat, ajunge la celule.”

Potrivit acestuia, organismul „plătește” cu energie pentru a putea transforma hrana în energie utilizabilă:

„Deci, până să fie utilizată mâncarea, consumăm energie, plătim cu energie.”

Doctor Cezar spune că aici intervine și ideea postului intermitent. În perioadele în care organismul nu este ocupat permanent cu digestia, energia economisită poate fi redirecționată către procese de regenerare și vindecare.

„De aceea postul intermitent, cumva, economisește niște energie și folosește energia care este stocată pentru a vindeca.”

