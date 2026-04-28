Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani

De: Anca Chihaie 28/04/2026 | 17:31
Designerul Eugen Olteanu a încetat din viață la vârsta de 42 de ani, lăsând în urmă o familie îndurerată și o comunitate de apropiați care îi păstrează vie amintirea. Vestea morții sale a fost confirmată de soția acestuia, moment care a generat numeroase reacții de regret din partea celor care l-au cunoscut și i-au urmărit activitatea profesională. Iată cum arată acum mormântul său!

Designerul a fost înmormântat în urmă cu câteva zile în Cimitirul Bellu din București, unul dintre cele mai cunoscute locuri de odihnă veșnică din capitală. Ceremonia funerară a fost una restrânsă, fiind prezenți membrii familiei, în special soția și fiul său, precum și un cerc apropiat de prieteni și colaboratori.

Cum arată acum mormântul lui Eugen Olteanu

La scurt timp după înmormântare, familia și câțiva apropiați au revenit la mormântul acestuia, unde au fost depuse numeroase coroane funerare, aranjamente florale și candele aprinse. Locul de veci a fost amenajat cu atenție, fiind realizat și un aranjament floral în formă de inimă, în tonuri albe, în centrul căruia se află fotografia designerului.

La mormântul designerului din Cimitirul Bellu, atmosfera este una profund încărcată emoțional, iar locul este acoperit aproape în întregime de coroane funerare și aranjamente florale aduse de familie, prieteni și cunoscuți.

Foto: social media

În mediul online, au apărut numeroase mesaje de condoleanțe și gânduri transmise familiei. Printre acestea se numără și un mesaj venit din partea unei persoane apropiate familiei, care a transmis un ultim omagiu.

„O zi însorită… Drum lin spre lumină! Rămas bun de la această lume pentru a păși spre viața veșnică. Dumnezeu să te ierte, să te odihnească în pace, Eugene! și pe prietenul tău Dan Daniel”, a transmis o persoană apropiată din familie.

Eugen Olteanu a fost cunoscut în domeniul designului pentru proiectele sale și pentru implicarea în inițiative cu componentă socială. De-a lungul carierei, a participat la diverse proiecte creative, fiind remarcat pentru viziunea sa artistică și pentru modul în care a reușit să transmită mesaje prin colecțiile sale. Una dintre inițiativele sale notabile a avut loc în urmă cu mai mulți ani, când a realizat o colecție inspirată de tragedia din clubul Colectiv, proiect prin care și-a propus să atragă atenția asupra unor cauze sociale și să susțină ajutorarea persoanelor afectate de situații dificile.

