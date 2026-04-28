Narcisa Guță, în lacrimi după ce fiul ei și Nicolae Guță au acceptat să facă testul poligraf al lui Selly: ”Ți-ai bătut joc de el!”

Narcisa a răbufnit! Narcisa Guță a avut o reacție puternică în mediul online după ce a aflat că fiul său, Alberto, a participat alături de tatăl lui, Nicolae Guță, la un test poligraf organizat în cadrul emisiunii realizate de Selly. Iată care ar fi fost motivul!

Alberto, care a crescut în lumina reflectoarelor datorită părinților săi, a început în ultima perioadă să își contureze propriul drum în zona muzicală, urmând într-o anumită măsură cariera tatălui său. Tânărul a fost prezent la diverse evenimente alături de Nicolae Guță, iar participarea comună la testul poligraf a fost percepută de unii ca o încercare de a evidenția relația dintre cei doi și de a răspunde public la diverse întrebări personale.

Narcisa Guță a reacționat!

În urma acestui moment, Narcisa Guță a reacționat public într-un mod vizibil emoțional, exprimându-și îngrijorarea cu privire la impactul pe care astfel de experiențe îl au asupra fiului ei. Aceasta a sugerat că implicarea lui Alberto într-un astfel de context nu ar fi fost benefică pentru starea sa emoțională, susținând că tânărul ar fi fost afectat și destabilizat de întreaga situație. Reacția ei a fost transmisă prin intermediul rețelelor de socializare, unde a apărut vizibil afectată, plângând și manifestându-și dezacordul față de decizia luată de fostul partener.

Narcisa Guță a făcut referire la faptul că fiul ei ar fi fost pus într-o situație dificilă din punct de vedere emoțional, considerând că experiența nu i-ar fi oferit sprijin sau încurajare în parcursul său profesional, ci dimpotrivă, ar fi avut un efect negativ. Ea a sugerat că modul în care s-a desfășurat interacțiunea dintre tată și fiu în cadrul testului ar fi contribuit la o stare de disconfort pentru Alberto.

„Mi-a întristat băiatul, mi-a întristat copilul, l-a dus la testul poligraf. În loc să-i dea o putere, să-l ridice în aer, să-i dea… L-a tras în jos ăsta, bătrânul. Mi l-a făcut de s-a simțit iar prost băiatul meu, mi-l chinuie. El (n.r. Nicolae Guță) nu-l iubește, îi iubește pe ăia ai lui mici, atât. El nu iubește alt copil. Dumnezeu să te răsplătească! Mi-ai dus acolo băiatul și ți-ai bătut joc de el”, a transmis Narcisa în mediul online.

