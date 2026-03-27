De ce s-a retras Nicolae Guță din lumina reflectoarelor, de fapt. Abia acum a spus adevărul: "Multă lume m-a întrebat"

De: Simona Vlad 27/03/2026 | 22:09
Nicolae Guță dă totul din casă. Cum e, de fapt, căsnicia cu Cristina? Manelistul a recunoscut la Dan Capatos Show că relația cu soția lui nu a fost deloc liniștită la început. Artistul ne-a spus că tensiunile au existat încă de la început, iar vina și-a asumat-o complet. CANCAN.ro are toate detaliile!

Momentul decisiv al relației celor doi a fost când Cristina i-a cerut o schimbare, punând problema vieții de familie. Soția l-a somat, iar el a renunțat la aparițiile publice și la obiceiurile din trecut. Vezi emisiunea integrală aici!

„Au fost lucrurile la început, nu au fost cum suntem acum, au fost momente tensionate, veneam dintr-o zonă tensionată. Eu personal eram cel care făceam toată tensiunea. Multă lume m-a întrebat de ce n-am mai apărut. Cristina mi-a spus așa: dacă tot ai mai făcut de toate în viața asta, noi nu mai putem continua așa. Trebuie să te oprești dacă vrei să avem și noi viață privată sau viață familială.”

Decizia de a renunța la anumite obiceiuri a fost intens calculată de Guță. Înainte să spună stop, manelistul și-a testat îndeaproape viitoare parteneră de viață.

„M-am gândit și am pus în balanță felul ei, modul ei de a fi, dacă merită femeia asta să mă opresc. Am făcut încercări, teste, că și eu am testele mele. Cel mai mare test a fost că am lăsat o sumă pe mâna ei și a trebuit să plec. Femeia n-a îndrăznit să ia măcar un milion și și-a luat împrumut de la mama ei. Cel mai mare test, din punctul meu de vedere, este testul financiar, pentru că acolo se vede totul. La testul ăsta majoritatea femeilor din viața mea au căzut și la multe le-am spus lucrul ăsta direct. Dragostea trece prin stomac, dar respectul și caracterul se văd când e vorba de bani.”

Nicolae Guță: „Viața te lovește indiferent de orice”

Artistul ne-a vorbit și despre realitatea din spatele imaginii de „bărbat puternic”. Guță spune că viața nu l-a scutit și i-a dat încercări din plin.

„Cât ai fi tu de macho și de sigur pe tine, când apar stresurile și problemele, nu mai funcționează totul la fel. Mai vine un gând, mai vine o teamă, mai vine o problemă și nu mai ești acolo unde crezi. Viața te lovește și atunci vezi dacă mai ești același om sau nu mai poți duce lucrurile. Când ai responsabilități mari, nu mai ești doar tu, trebuie să te gândești la tot ce poate urma.”

Despre Cristina, Guță a avut numai cuvinte de laudă. Deși are o reputație de gigolo, acesta ne-a spus că alături de soția căreia i-a făcut și doi copii a meritat să se așeze la casa lui.

„Trebuia să alegem dacă vrem viață de familie sau altceva. Am ales să mă opresc pentru că am văzut că merită și că există respect acolo. Nu e ușor, dar dacă nu faci schimbări, nu ai cum să ai alt rezultat în viață. Fiecare etapă te învață ceva.”

