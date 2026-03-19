Fiul lui Nicolae Guță, eliberat din arestul preventiv după conducerea sub influența substanțelor. Ce declarații a făcut manelistul

Fiul cel mare al cunoscutului interpret Nicolae Guță a fost eliberat recent din arestul preventiv, după o perioadă dificilă în care s-a confruntat cu probleme serioase cu legea. Tânărul ajunsese în detenție după ce fusese prins conducând fără permis și sub influența unor substanțe interzise, situație care a atras atenția autorităților și a opiniei publice.

Deși artistul a încercat de-a lungul timpului să ofere un exemplu pozitiv și să își ghideze copilul pe un drum stabil, lucrurile nu au evoluat conform așteptărilor sale. Relația dintre cei doi nu a fost una apropiată în ultimii ani, comunicarea fiind limitată și marcată de diferențe de viziune.

Ce declarații a făcut Nicolae Guță despre fiul său

Situația tânărului reflectă o problemă tot mai prezentă în societate, aceea a consumului de substanțe interzise și a comportamentelor periculoase asociate acestuia. Conducerea sub influența drogurilor și fără permis reprezintă un risc major atât pentru cel aflat la volan, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Nicolae a încercat să intervină și să îl sprijine în repetate rânduri, însă schimbarea depinde în mare măsură de dorința personală a celui implicat. Manelistul a precizat că el și fiul său nu prea discută de ani buni și că speră că nu va mai face niciodată ceea ce a făcut.

”Noi nu prea discutăm, să avem o apropiere ca de la tată la copil de foarte mult timp, poate chiar de ani. Nu am fost niciodată și nu voi fi de acord câte zile voi avea eu cu ceea ce el a făcut. Drumul pe care el îl parcurge sau l-a parcurs, acest incident, sper să fie pentru ultima dată. Nu voi fi niciodată de acord cu drumul pe care el l-a ales. Eu, ca părinte, dacă nu îi dau un exemplu, un impuls…”, a declarat Nicolae Guță.

Artistul a încercat să discute cu fiul său și că își dorește să se reabiliteze, însă doar Nicu Guță poate să scape de problemele pe care le are. Tatăl său a declarat că acesta este speriat și l-a sfătuit să se liniștească pentru că autoritățile sunt cu ochii pe el.

”Trebuie să pună stop. El e conștient că autoritățile sunt cu ochii pe el ca pe butelie. La cel mai mic pas… oricum nu știu cum va fi până la urmă. Normal că e speriat”, a mai spus Nicolae Guță.

Pe 2 martie, pe DN 66, polițiștii rutieri din Hațeg au oprit autoturismul condus de fiul lui Nicolae Guță. În urma controlului, s-a constatat că șoferul avea permisul suspendat încă din 2023. Deși testul pentru alcoolemie a fost negativ, acesta a refuzat testarea antidrog în trafic, fiind transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, care ulterior au confirmat prezența substanțelor psihoactive în organism.

Situația s-a complicat și mai mult, deoarece autoturismul nu era asigurat RCA. Drept urmare, șoferul a fost sancționat cu o amendă de aproape 8.000 de lei, iar polițiștii au reținut certificatul de înmatriculare și plăcuțele vehiculului.

