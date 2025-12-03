Guță nu se oprește la 12 copii! Manelistul vrea să înfieze o fetiță

În cadrul unei emisiuni la care a fost invitat recent, Nicolae Guță a făcut un anunț exclusiv. Cântărețul a dezvăluit că, împreună cu soția sa, Cristina, își dorește încă un copil și iau în calcul varianta adopției. Cei doi vor să înfieze o fetiță, dacă lucrurile se vor așeza așa cum își doresc.

Guță și Cristina au împreună doi copii, Eden și Selim. Artistul are în total 12 copii, dar a mărturisit că nu vrea să se oprească aici.

Ce planuri are manelistul cu soția sa Cristina

Cântărețul a explicat că, deși și-ar fi dorit încă o fetiță biologică, cei doi copii pe care îi are cu Cristina i-au făcut să se gândească serios la adopție. Astfel, planul lor este să înfieze o fetiță dintr-un centru de plasament, însă doar dacă situația le va permite

„Cu Cristina aș mai fi vrut încă o fată, dar Eden și Selim ne-au dat temelie. Am zis așa, că dacă va fi bine de aici încolo și se vor așeza lucrurile din toate punctele de vedere și va fi pace în lume (…) Și să fie viața asta, să aibă un curs al ei, o stabilitate, ne-am pus de acord noi doi că poate pe viitor vom înfia o fată“, a declarat Nicolae Guță.

Nicolae Guță nu se oprește la 12 copii

Artistul a vorbit și despre relația pe care o are cu fostele partenere, mamele copiilor săi. Nicolae Guță a subliniat că le respectă pe fiecare în parte și că apreciază rolul lor în viața copiilor.

„Respect pentru toate mamele copiilor mei. Mariana e o femeie deosebită (…) Totodată, ceea ce îmi pare foarte bine este că Mariana o tratează pe Cristina ca și cum ar fi parte din familie“, a spus cântărețul.

În ceea ce le privește pe Narcisa și Mădălina, Guță nu a dorit să ofere prea multe detalii, menționând doar că le respectă și că preferă să nu vorbească despre ele.

