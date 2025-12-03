Acasă » Știri » Guță nu se oprește la 12 copii! Manelistul vrea să înfieze o fetiță

Guță nu se oprește la 12 copii! Manelistul vrea să înfieze o fetiță

De: David Ioan 03/12/2025 | 23:06
Guță nu se oprește la 12 copii! Manelistul vrea să înfieze o fetiță
Guță nu se oprește la 12 copii Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

În cadrul unei emisiuni la care a fost invitat recent, Nicolae Guță a făcut un anunț exclusiv. Cântărețul a dezvăluit că, împreună cu soția sa, Cristina, își dorește încă un copil și iau în calcul varianta adopției. Cei doi vor să înfieze o fetiță, dacă lucrurile se vor așeza așa cum își doresc.

Guță și Cristina au împreună doi copii, Eden și Selim. Artistul are în total 12 copii, dar a mărturisit că nu vrea să se oprească aici.

Ce planuri are manelistul cu soția sa Cristina

Cântărețul a explicat că, deși și-ar fi dorit încă o fetiță biologică, cei doi copii pe care îi are cu Cristina i-au făcut să se gândească serios la adopție. Astfel, planul lor este să înfieze o fetiță dintr-un centru de plasament, însă doar dacă situația le va permite

„Cu Cristina aș mai fi vrut încă o fată, dar Eden și Selim ne-au dat temelie. Am zis așa, că dacă va fi bine de aici încolo și se vor așeza lucrurile din toate punctele de vedere și va fi pace în lume (…) Și să fie viața asta, să aibă un curs al ei, o stabilitate, ne-am pus de acord noi doi că poate pe viitor vom înfia o fată“, a declarat Nicolae Guță.

La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi
La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Nicolae Guță nu se oprește la 12 copii

Artistul a vorbit și despre relația pe care o are cu fostele partenere, mamele copiilor săi. Nicolae Guță a subliniat că le respectă pe fiecare în parte și că apreciază rolul lor în viața copiilor.

„Respect pentru toate mamele copiilor mei. Mariana e o femeie deosebită (…) Totodată, ceea ce îmi pare foarte bine este că Mariana o tratează pe Cristina ca și cum ar fi parte din familie“, a spus cântărețul.

În ceea ce le privește pe Narcisa și Mădălina, Guță nu a dorit să ofere prea multe detalii, menționând doar că le respectă și că preferă să nu vorbească despre ele.

CITEŞTE ŞI: Nicolae Guță, mărturii tulburătoare despre momentul când a vrut să-și ia viața: ”Nici acum nu știu să trăiesc fără el”

Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV!

Tags:
Iți recomandăm
Ce riscă Adrian Corduneanu după ce a fost acuzat că a bătut un bărbat. Interlopul s-a predat singur la Poliție!
Știri
Ce riscă Adrian Corduneanu după ce a fost acuzat că a bătut un bărbat. Interlopul s-a predat singur…
Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după scandalul cu fostul: ”Ne-am mutat deja împreună”
Știri
Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după scandalul cu fostul: ”Ne-am mutat deja împreună”
Horoscop 4 decembrie 2025: Atenție la relațiile personale. Două zodii vor surprinde cu decizii neașteptate
Mediafax
Horoscop 4 decembrie 2025: Atenție la relațiile personale. Două zodii vor surprinde cu...
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă amenințate de AI
Gandul.ro
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Orașul european care îți dă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună
Adevarul
Orașul european care îți dă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la...
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a...
Noi imagini cu femeia care a atras toate privirile la parada de Ziua Națională. Are o colecție impresionantă de pălării
Mediafax
Noi imagini cu femeia care a atras toate privirile la parada de Ziua...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui...
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez -...
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă amenințate de AI
Gandul.ro
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce riscă Adrian Corduneanu după ce a fost acuzat că a bătut un bărbat. Interlopul s-a predat singur ...
Ce riscă Adrian Corduneanu după ce a fost acuzat că a bătut un bărbat. Interlopul s-a predat singur la Poliție!
Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după scandalul cu fostul: ”Ne-am mutat ...
Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după scandalul cu fostul: ”Ne-am mutat deja împreună”
O tânără însărcinată a murit subit după ce a mâncat o porție de cartofi prăjiți. Avea doar 22 de ani!
O tânără însărcinată a murit subit după ce a mâncat o porție de cartofi prăjiți. Avea doar 22 de ani!
Babasha și-a „potolit” viciul la Grano. S-a îmbrăcat cu ce a nimerit și a ieșit din casă
Babasha și-a „potolit” viciul la Grano. S-a îmbrăcat cu ce a nimerit și a ieșit din casă
Primele imagini de pe insula privată a lui Jeffrey Epstein, acolo unde aveau loc celebrele petreceri ...
Primele imagini de pe insula privată a lui Jeffrey Epstein, acolo unde aveau loc celebrele petreceri controversate
Afacerea secretă a celui mai valoros fotbalist român! Radu Drăgușin și-a investit salariul de 3 ...
Afacerea secretă a celui mai valoros fotbalist român! Radu Drăgușin și-a investit salariul de 3 mil € unde nimeni nu se aștepta
Vezi toate știrile
×