Nicolae Guță, mărturii tulburătoare despre momentul când a vrut să-și ia viața: ”Nici acum nu știu să trăiesc fără el”

Nicolae Guță, la un pas de moarte după dispariția fratelui său Samir în 2013. Durerea pierderii l-a împins pe artist în cea mai întunecată perioadă a vieții urma să facă un gest necugetat. Manelistul a povestit prin ce a trecut și cum suferă și în prezent după fratele său.

Samir Lingurar, fratele lui Nicolae Guță, era internat la Terapie Intensivă, fiind conectat permanent la aparate. Deși familia a sperat într-o minune, starea lui nu s-a mai îmbunătățit. Samir se lupta cu cancerul încă din 2011, iar deși urmat tratamente într-o clinică din Austria, boala a recidivat și i-a slăbit organismul tot mai mult, iar în 2013 a murit.

Vestea morții lui Samir l-a devastat pe Nicolae Guță, care a mărturisit că legătura dintre ei a fost una atât de puternică încât, după pierderea fratelui său, a simțit că nu mai are pentru ce să trăiască. Cântărețul a povestit cu durere că gândul acestal-a urmărit în acea perioadă, pentru că fratele său fusese sprijinul lui toată viața.

Nicolae Guță a mai povestit că apariția Cristinei în viața lui și nașterea celor doi copii i-a oferit încredere și a putut să meargă mai departe, renunțând la gândurile negre.

„Nici acum nu știu să trăiesc fără el și nu voi știi niciodată. Probabil că dacă se năstea Selim și Eden probabil aș fi recurgeam și la acest lucru pentru că… nici acum nu știu să trăiesc fără el și fără frățiorul meu. Și nu doresc nimănui să treacă, nici dușmani de dușmanul meu nu doresc să treacă prin ce am trecut eu. Dacă nu aș fi întâlnit-o pe Cristina la momentul potrivit, ăsta a fost și motivul pentru care eu în ultima perioadă mă apucasem de băut. Nu mai țineam la viața mea. Nu am știut și nici acum nu știu să trăiesc fără el, pentru că așa am fost crescut eu de omul ăsta care a fost bătut pe fruntea mea. Pentru ei mă duc la sacrificiul suprem și nu am nici o reținere, chiar cu prețul vieții. Trebuie să îmi dau și viața pentru ei. Cu mine chiar i-a ieșit lui Niculae, cu mine. Așa am fost crescut

