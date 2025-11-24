Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV!

Nicolae Guță a trecut prin 13 sau 14 operații la nas. Da, nu vă spunem un număr exact, pentru că până și el a pierdut numărătoarea! Manelistul a mărturisit motivele pentru care a fost nevoit să apeleze de atât de multe ori la bisturiul medicului. Printre ele… și multe scandaluri. Află toate detaliile în articol!

Nicolae Guță este în continuare unul dintre cei mai iubiți artiști de manele din România. Manelistul a rămas în preferințele românilor, iar aparițiile lui devin virale întotdeauna. Recent, invitat în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, el și-a luat fanii prin surprindere cu mărturisirea făcută despre operațiile prin care a fost nevoit să treacă de-a lungul anilor.

Motivul pentru care Nicolae Guță s-a operat de 13 ori

Nicolae Guță a mărturisit că problemele cu nasul au început încă din copilărie atunci când, în urma unor lovituri primite, a fost nevoit să apeleze la medic. Mai apoi, mai multe scandaluri în care a fost implicat l-au readus pe mâinile medicilor. Într-un final, în prezent, manelistul are la activ un număr halucinant de operații la nivelul nasului pe care nici el nu îl mai știe sigur „13 sau 14”.

„Am făcut 13 sau 14 operații și tot am nasul strâmb. (…) Operațiile pe care eu le-am făcut de-a lungul timpului n-au fost niciodată ca să-mi fac nasul mai frumos. Au fost pentru că eu am avut niște lovituri luate în copilărie, luate și că eu mai făceam și pe scandalagiul câteodată. Și mai și tragi, nu poți numai să dai. Trebuie să dea și ei, nu? Și astea mi-au cauzat multe probleme. Probleme cu respirația, la un moment dat.”, a spus Nicolae Guță în cadrul emisiunii lui Denise Rifai.

