Nicolae Guță și-a botezat al 12-lea copil! Primele imagini de la creștinarea lui Selim George

Nicolae Guță și-a botezat al 12-lea copil, pe micuțul Selim George, într-un eveniment de familie plin de strălucire! Iată cum a arătat întregul eveniment!

Familia lui Nicolae Guță a avut parte de un moment de sărbătoare deosebit, odată cu creștinarea celui mai mic membru, băiețelul Selim George. Deși micuțul a venit pe lume în primăvara anului 2022, părinții au decis ca botezul să fie organizat de curând, într-un cadru deosebit, cu atenție la fiecare detaliu.

Ce ținute au ales Nicolae Guță și Cristina

Petrecerea a fost una pe măsura importanței evenimentului. Părinții și-au dorit ca ziua în care fiul lor a fost botezat să fie memorabilă, iar acest lucru s-a văzut atât în atmosfera festivă, cât și în alegerea ținutelor, a locației și a momentelor speciale pregătite pentru invitați.

Nicolae Guță a ales pentru această zi o ținută sport de lux, care i-a pus în evidență stilul nonconformist. Îmbrăcat cu un tricou de marcă, pantaloni sport și sneakerși moderni, cântărețul a atras privirile celor prezenți. Apariția sa a demonstrat, încă o dată, că preferă să îmbine confortul cu eleganța discretă, chiar și în cadrul unui eveniment cu o încărcătură spirituală aparte.

Cristina, partenera lui și mama copilului, a impresionat printr-o rochie aurie, mulată, care i-a pus în valoare silueta. Accesoriul central al ținutei a fost o coroană tip diademă, ce i-a conferit un aer regal și a transformat-o într-una dintre aparițiile cele mai spectaculoase ale serii.

Trusoul micuțului Selim George a fost pregătit cu grijă și personalizat până la cele mai mici detalii. Realizat într-o nuanță imaculată de alb, fiecare piesă a fost inscripționată cu numele copilului, un gest simbolic ce a subliniat atenția acordată evenimentului.

Evenimentul a marcat o nouă etapă în viața artistului, care se mândrește cu o familie numeroasă. Selim George este cel de-al 12-lea copil al său, iar apariția lui a adus un plus de bucurie în casa celor doi părinți. Copiii din relațiile anterioare au rămas mereu parte din viața manelistului, acesta fiind cunoscut pentru legătura strânsă pe care o păstrează cu toți.

„Foarte fericit… pentru mine, copiii au fost și vor fi întotdeauna o binecuvântare de la Dumnezeu. Deja are aproape 6 săptămâni și îl cheamă Selim. A avut nașterea prin cezariană (nr. soția), dar acum este ok. Edan este fericit, spre surprinderea mea, mă așteptam să fie foarte gelos, dar chiar îl iubește și îl adoră… Îmi spune «Tati, mă lași să îl pup pe bebeluș?»”, a spus Nicolae Guță când s-a născut băiatul.

