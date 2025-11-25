Acasă » Știri » Ce înseamnă „Guță”, de fapt. Cum s-a ales Nicolae Lingurar cu acest nume de scenă + cum a reacționat când a aflat că Liviu Guță i-a „furat” numele

De: Maria Roșca 25/11/2025 | 09:05
Nicolae Guță a clarificat misterul din spatele adevăratului său nume. Manelistul s-a născut cu alt nume, însă, încă de la naștere, nici măcar mama lui nu l-a numit după numele din certificat. Ce înseamnă, de fapt, ”Guță” și cum s-a ales cu acest nume de scenă. 

Invitat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Nicolae Guță a vorbit despre adevăratul său nume. Puțini sunt cei care știu că menlistul a avut un al nume la naștere.

Ce înseamnă ”Guță” și care este numele real al manelistului

Numele real al lui Guță este Nicolae Lingurar. Fiind primul copil din familie, mama acestuia l-a răsfățat cu tot felul de alinturi și porecle: Linguriță, Linguță și într-un final Guță. Numele său a fost parcă ținut secret, astfel că nici familia, dar nici prietenii nu i-au spus niciodată pe numele din certificatul de naștere.

După ce a devenit cunoscut cu numele de scenă ”Guță”, în urmă cu un an, acesta a decis să își treacă numele și pe acte, devenind oficial Nicolae Guță.

”De când ma știu sunt Guță. I-am întrebat pe părinții mei cum am ajuns ca eu să fiu numit de ei ”Guță”, pentru că eu în acte eram Nicolae, de pe numele tatălui meu. Și mi-au spus că atunci când m-au adus de la meternitate eram mic… cât o linguriță. Mama m-a alintat, fiind primul copil, mă alinta Linguriță, Linguță până s-a ajuns la Guță. Guță în sus, Guță în jos și Guță am rămas.

Nimeni din satul meu, dintre prietenii mei, cei apropiați îmi spun Guță. Toată lumea mă știe de Guță și așa ar trebui să fiu și pe acte”, a spus Nicolae Guță în emisiunea lui Denise Rifai.

Imediat după ce numele de scenă”Guță” i-a adus faimă, manelistul s-a trezit cu numel furat. Liviu Guță, pe numele său real Liviu Mititelu, a fost cel care i-a clonat imediat numele. Întrebat dacă a fost deranjat de ”furt”, manelistul a mărturisit că:

”Nu m-am supărat. Nu sunt un om ranchiunos. La vremea repsectivă m-a deranjat faptul că el a încercat să spună că eu sunt impostorul, că eu sunt cel care mă folosesc de numele ”Guță” și că el este, de fapt, acel ”Guță”. Este prietenul meu, colegul meu, nu am nimic de-a face cu el.”, a mai spus Nicolae Guță.

