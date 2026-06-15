Bonnie Tyler s-a trezit din comă, după aproape o lună. Ceebra cântăreață rămâne sub supraveghere medicală

Vești bune legate de cântăreața galeză. Bonnie Tyler a ieșit din comă, după cinci săptămâni. Aceasta va rămâne în continuare la Terapie Intensivă, acolo unde va fi supravegheată atent de medicii spitalului din Portugalia.

Bonnie Tyler este una dintre cele mai cunoscute artiste din lume. Aceasta urma să ajungă în România, în luna octombrie, însă turneul a fost anulat din cauza stării sale de sănătate. Ea a fost timp de cinci săptămâni în comă, iar acum este din nou conștientă. Cu toate acestea, starea sa rămâne îngrijorătoare și va rămâne internată la Terapie Intensivă.

Bonnie Tyler a ieșit din comă

Artista cunoscută pentru piesa ”Total Eclipse of the Heart”, lansată în anul 1983, Bonnie Tyler este din nou conștientă. Ea a fost în comă indusă timp de cinci săptămâni, după ce a suferit o intervenție chirurgicală intestinală. Anunțul a fost făcut chiar de managerul ei pentru DPA. De asemenea, el a mai adăugat că va rămâne internată la spitalul din Portugalia la Terapie Intensivă, încă în stare gravă.

Bonnie nu mai este în comă, dar rămâne în continuare grav bolnavă şi este tratată în unitatea de terapie intensivă a unui spital din Portugalia, a declarat managerul lui Bonnie Tyler.

Medicii susțin că speră la o revenire completă, dar va mai dura o vreme. Din acest motiv, concertele sale sunt anulate până la sfârșitul lunii august. Aceasta urma să aibă un turneu european care începea pe 22 mai. Ea trebuia să susțină momente artistice în Germania, Austria, Danemarca și încheia în luna decembrie, atunci când urma să cânte în Țara Galilor. Mai mult decât atât, vedeta trebuia să ajungă și în România, concertul ei fiind programat pe 23 octombrie. Totuși, managerul ei spune că rămâne încrezător că spectacolele programate la finalul anului vor putea fi susținute de artistă.

Din păcate trebuie să anunţăm că vom anula toate concertele din vara aceasta sau, acolo unde este posibil, le vom amâna pentru anul viitor, a mai spus managerul artistei.

Ce a pățit Bonnie Tyler

În urma intervenției chirurgicale intestinale, Bonnie ar fi suferit un stop cardiorespirator. Medicii au resuscitat-o mai mult timp, iar în final au decis să o plaseze în comă indusă.

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