Doliu în lumea muzicii! „Nașul hip-hop-ului” a murit: „A adormit liniștit și nu s-a mai trezit”

De: Daniel Matei 10/04/2026 | 12:35
Sursa foto: Profimedia

Rapperul și DJ-ul american Afrika Bambaataa a murit la vârsta de 67 de ani. Artistul s-a stins din viață la Philadelphia, în jurul orei 3 dimineața (ora locală), din cauza complicațiilor provocate de cancer.

Hip-Hop Alliance, o organizație condusă de muzicianul Kurtis Blow, a transmis:

„Astăzi recunoaștem trecerea în neființă a unuia dintre arhitecții fundamentali ai culturii hip-hop, Afrika Bambaataa. Ca fondator al Universal Zulu Nation, Afrika Bambaataa a contribuit la conturarea identității timpurii a hip-hop-ului ca mișcare globală bazată pe pace, unitate, iubire și distracție”.

Grupul a menționat și acuzațiile de abuz formulate împotriva artistului, scrie The Guardian.

„În același timp, recunoaștem că moștenirea sa este complexă și a fost subiectul unor discuții serioase în cadrul comunității noastre. Ca organizație dedicată adevărului, responsabilității și păstrării culturii hip-hop, considerăm important să oferim spațiu tuturor vocilor, continuând totodată să susținem ceea ce oferă putere și protecție oamenilor”, se mai arată în comunicat.

Mickey Bentson, prieten apropiat și membru al grupului, a dezvăluit pe Facebook că DJ-ul „a adormit liniștit și nu s-a mai trezit”.

Cine a fost Afrika Bambaataa

Originar din Bronx, artistul a jucat un rol esențial în modelarea hip-hop-ului în anii 1980, în special prin hitul din 1982, „Planet Rock”. A colaborat cu numeroși artiști, printre care John Lydon, George Clinton și James Brown.

Născut Lance Taylor, a fondat colectivul hip-hop Universal Zulu Nation la sfârșitul anilor 1970, inspirat de „părintele hip-hop-ului”, DJ Kool Herc, dar și de solidaritatea poporului Zulu din sudul Africii.

În 1982, Bambaataa a început să abordeze muzica electronică ca parte a grupului Ebn Ozn. A fost influențat de trupe europene de muzică electronică, precum Kraftwerk, formația germană pe care a inclus-o în mod celebru ca sample în „Planet Rock”. Piesa a devenit un hit în cluburi și a contribuit la consacrarea genului electro-funk.

În 1985, a participat la realizarea albumului emblematic „Sun City”, ca parte a proiectului Artists United Against Apartheid, un grup de muzicieni care s-au unit pentru a protesta împotriva apartheidului din Africa de Sud. Printre artiștii implicați s-au numărat Bob Dylan, Bono, Bruce Springsteen, Joey Ramone, Run-DMC, Lou Reed și Bonnie Raitt.

În ultimii ani de viață, artistul a fost acuzat de abuz sexual asupra minorilor și trafic de persoane. În 2016, mai mulți bărbați din Bronx l-au acuzat de molestare. Muzicianul a negat acuzațiile într-un comunicat, afirmând că acestea „sunt nefondate și reprezintă o încercare lașă de a-mi păta reputația și moștenirea în hip-hop în acest moment”.

CITEȘTE ȘI:

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
