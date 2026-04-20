Nicolae Guță, de urgență la spital! Anunțul care i-a alarmat pe fani, făcut în urmă cu câteva minute

Nicolae Guță a avut o apariție îngrijorătoare în ultima sa postare publicată pe rețelele de socializare. Acesta s-a afișat de pe patul de spital, iar asta i-a speriat pe fani, care au reacționat imediat. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.

Luni, 20 aprilie, manelistul a făcut un anunț teribil. Acesta se află pe patul de spital. Nicolae Guță a transmis fanilor săi că a ajuns pe mâna medicilor din cauza stresului, a oboselii și a nopților nedormite.

Vă salut cu respect dragii mei fanii sunt la spital din cauza stresului și oboseala și nopțile nedormite vă pup, a scris Nicolae Guță pe pagina sa de Facebook.

Reacțiile din partea urmăritorilor au venit imediat și i-au transmis mesaje emoționante.

Nicolae, noi fanii tăi advărați îți suntem alături și ai să revii în forță, doar că trebuie să mai pui preț și pe sănătate…te așteptăm să ne mai cânți și să ne încânți inimile; Pune-te pe picioare și ai grijă de sănătate; Ai grijă de tine regele nostru; Dumnezeu să îți dea sănătate, sunt doar câteva dintre sutele de mesaje pe care le-a primit manelistul în secțiunea de comentarii.

De ce s-a retras Nicolae Guță din lumina reflectoarelor

Recent, cântărețul de manele a povestit care sunt motivele pentru care nu mai este activ în industria muzicală. Acesta a explicat că a făcut-o pentru că soția sa, Cristina, i-a cerut asta.

Au fost lucrurile la început, nu au fost cum suntem acum, au fost momente tensionate, veneam dintr-o zonă tensionată. Eu personal eram cel care făceam toată tensiunea. Multă lume m-a întrebat de ce n-am mai apărut. Cristina mi-a spus așa: dacă tot ai mai făcut de toate în viața asta, noi nu mai putem continua așa. Trebuie să te oprești dacă vrei să avem și noi viață privată sau viață familială, a declarat artistul.

VEZI ȘI: De ce s-a retras Nicolae Guță din lumina reflectoarelor, de fapt. Abia acum a spus adevărul: ”Multă lume m-a întrebat”

Fiul lui Nicolae Guță, eliberat din arestul preventiv după conducerea sub influența substanțelor. Ce declarații a făcut manelistul