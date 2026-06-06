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Doliu pentru Familia Regală Britanică! Nașa Regelui Charles, Lady Pamela Hicks, a murit

De: Irina Maria Daniela 06/06/2026 | 07:30
Doliu pentru Familia Regală Britanică! Nașa Regelui Charles, Lady Pamela Hicks, a murit
Nașa Regelui Charles, Lady Pamela Hicks, a murit. Sursa foto: Profimedia
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Nașa Regelui Charles, Lady Pamela Hicks, a murit la onorabila vârstă de 97 de ani. A fost una dintre cele mai apropiate și loiale persoane din cercul de prieteni ai regretatei Regina Elisabeta. Verișoara primară a Prințului Philip și fosta domnișoară de onoare a reginei s-a stins din viață vineri, 5 iunie.

Nașa Regelui Charles, Lady Pamela Hicks, a murit

Nașa Regelui Charles a murit. Anunțul trist a fost făcut de fiica acesteia, India Hicks, printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.

„Mama mea a murit liniștită astăzi. Deși nu există o tragedie în moartea unei persoane de 97 de ani care a avut o viață împlinită, știu că durerea va fi inevitabilă și mă va ajunge din urmă. Astăzi însă sunt pur și simplu recunoscătoare că a fost mama mea”, a scris aceasta.

În mesajul de adio, India a vorbit despre ultimele zile din viața lui Lady Pamela. Aceasta a descris-o ca pe o persoană care „își purta amintirile cu lejeritate și întotdeauna cu umor”.

„Mama mea și-a păstrat până în ultimele clipe stilul impecabil, mintea ageră și farmecul natural care au transformat-o nu doar într-o instituție prețuită, ci cu adevărat în ultima reprezentantă a unei generații aparte”, a adăugat ea.

Cine a fost Pamela Hicks, nașa Regelui Charles

Verișoara primară a Prințului Philip și fosta domnișoară de onoare a reginei s-a stins din viață vineri, 5 iunie. Sursa foto: Profimedia

Lady P, cum i se spunea, a fost martoră directă la unele dintre cele mai importante momente ale istoriei britanice din secolul XX. A fost domnișoara de onoare și una dintre însoțitoarele de încredere ale Reginei Elisabeta a II-a.

Experiențele ei trăite alături de Familia Regală Britanică au fost relatate în volumul autobiografic „Daughter of Empire: My Life as a Mountbatten”. În anul 2024, fiica ei a publicat cartea „Lady Pamela: My Mother’s Extraordinary Years as Daughter to the Viceroy of India, Lady-in-Waiting to the Queen, and Wife of David Hicks”, dedicată vieții extraordinare a mamei sale.

Cine a fost soțul Pamelei Hicks

Nașa Regelui Charles a fost căsătorită cu designerul și decoratorul David Hicks, care a murit în 1998. În urma sa rămân cei trei copii ai săi: India Hicks, Ashley Hicks și Edwina Brudenell.

Moartea sa reprezintă dispariția ultimei legături directe cu epoca de început a domniei Reginei Elisabeta a II-a și cu generația care a modelat monarhia britanică modernă.

Lady Pamela Hicks, alături de Elisabeta la încoronare

În anul 2024, India Hicks a vorbit despre momentele importante pe care mama sa le-a trăit în sânul Familiei Regale Britanice. Lady P sa a avut privilegiul rar de a se afla „în primul rând al istoriei”. Aceasta se afla alături de Elisabeta în Kenya în ziua în care aceasta a primit vestea morții tatălui său, Regele George. A fost ziua care a marcat începutul domniei reginei.

„Astăzi nu mai există nimeni care să fi fost alături de Regina Elisabeta în momentul în care aceasta a aflat că a devenit regină”, spunea India pentru revista Marie Claire.

Lady Pamela Hicks și monarhia britanică

Potrivit fiicei sale, Lady P spunea că monarhia britanică trebuie să fie mai restrânsă. Considera că nucleul este format doar din Regele Charles și Regina Camilla, precum și din Prințul William și Prințesa Kate. Despre Prințul Harry și Meghan Markle nu a zis nimic.

„Ea crede că monarhia se modernizează exact așa cum ar trebui și susține pe deplin reducerea dimensiunii Familiei Regale, concentrându-se pe acest nucleu format din patru membri extrem de activi”, declara India Hicks.

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Meghan Markle este „obsedată” de Familia Regală Britanică, deși a ales să o părăsească. Acum s-a aflat motivul real

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