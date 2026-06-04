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Prințul Harry primește o nouă lovitură din partea Familiei Regale, chiar înaintea unei nunți importante

De: Paul Hangerli 04/06/2026 | 07:20
Prințul Harry primește o nouă lovitură din partea Familiei Regale, chiar înaintea unei nunți importante
Prințul Harry nu este invitat la nuntă, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prințul Harry nu se numără printre invitații la nunta vărului său Peter Phillips cu Harriet Sperling, eveniment care va avea loc pe 6 iunie în Gloucestershire. Potrivit experților regali, decizia nu are legătură cu protocolul, ci cu relațiile tensionate din interiorul Familiei Regale și cu apropierea dintre Peter Phillips și prințul William.

Peter Phillips, fiul prințesei Anne și cel mai mare nepot al Reginei Elisabeta a II-a, se va căsători sâmbătă, 6 iunie, cu Harriet Sperling, într-o ceremonie privată organizată la All Saints Church din satul Kemble, în regiunea Cotswolds, aproape de proprietatea Gatcombe Park.

Harry, absent de la nunta lui Peter Phillips

La eveniment sunt așteptați numeroși membri ai Familiei Regale, inclusiv Regele Charles al III-lea, Regina Camilla, Prințul William și Catherine, Prințesa de Wales. Pe lista invitaților s-ar afla și prințesele Beatrice și Eugenie. Marele absent va fi însă Prințul Harry, care, potrivit informațiilor apărute în presa britanică și americană, nu a primit o invitație la nuntă.

Experta regală Emily Nash susține că excluderea ducelui de Sussex este rezultatul unei distanțări treptate dintre cei doi veri. Jurnalista a declarat pentru Page Six:

„Ni s-a spus că Peter nu a mai vorbit cu Harry în ultimii ani. A existat o răcire naturală a relației, iar Harry nu a fost invitat din acest motiv.”

Potrivit acesteia, Peter Phillips a rămas în schimb foarte apropiat de Prințul William, cu care a menținut o relație solidă în ciuda tensiunilor care au afectat Familia Regală în ultimii ani. Nash a explicat:

„Peter este foarte loial și foarte protector. A fost, de-a lungul timpului, un confident important pentru William și un om de încredere pentru el.”

Peter Phillips, cândva mediator între cei doi frați

Situația este cu atât mai interesantă cu cât Peter Phillips a avut, în trecut, rolul de mediator între Harry și William. În timpul funeraliilor Prințului Philip din 2021, el a fost surprins mergând între cei doi frați, într-un moment în care relațiile dintre ei erau deja extrem de tensionate.

Emily a mai adăugat:

„Peter a fost plasat chiar între cei doi frați aflați în conflict. Ca văr mai mare, a fost pus într-o poziție foarte dificilă.”

Însă, de atunci, ruptura dintre Harry și restul Familiei Regale s-a adâncit. Publicarea autobiografiei „Spare” și documentarul Netflix realizat împreună cu Meghan Markle au contribuit la deteriorarea relațiilor cu mai mulți membri ai familiei.

De ce nu a fost invitat Prințul Harry la nuntă

Potrivit expertei regale, principalul motiv pentru care Harry nu a fost invitat este faptul că prezența sa ar fi atras întreaga atenție asupra evenimentului.

„Dacă Harry ar fi fost prezent, acesta ar fi devenit punctul central absolut al zilei speciale a lui Peter și Harriet.”

Ea consideră că mirii au dorit să evite orice controversă și să transforme nunta într-un eveniment dedicat exclusiv familiei și celebrării căsătoriei. Jurnalista a mai dezvăluit:

„Au existat suficiente distrageri de la lucrurile bune care s-au întâmplat în Familia Regală în ultimul an. Sper că această zi le va permite tuturor să se reunească și să sărbătorească o veste fericită.”

Cine va participa la ceremonie

Potrivit surselor apropiate familiei, Prințul William și Kate Middleton sunt așteptați la ceremonie, iar Regele Charles ar urma, de asemenea, să își facă apariția. Experții cred că la nuntă ar putea participa și copiii prințului și prințesei de Wales. Prezența Zarei Tindall și a soțului său, Mike Tindall, este considerată aproape sigură.

La ceremonie va fi prezentă și Georgina, fiica lui Harriet Sperling din căsnicia anterioară cu Antonio St John Sperling.

„În centrul acestui eveniment se află o familie adevărată, inclusiv o familie extinsă și recompusă. Este o imagine mult mai modernă a familiei regale.”

Dacă prințesele Beatrice și Eugenie sunt așteptate la nuntă, situația este diferită în cazul părinților lor. Potrivit expertei regale, nici prințul Andrew și nici fosta sa soție, Sarah Ferguson, nu sunt așteptați la eveniment.

„Aș spune că șansele de a-i vedea acolo sunt aproape de zero”, a afirmat Nash. „Ultimul an a fost catastrofal pentru ei, atât ca indivizi, cât și ca fost cuplu.”

Totuși, participarea lui Beatrice și Eugenie este văzută ca un semnal că acestea continuă să își păstreze locul în cercul apropiat al Familiei Regale.

O nouă etapă pentru Peter Phillips

Nunta din 6 iunie va marca al doilea mariaj pentru Peter Phillips. Acesta a fost căsătorit anterior cu canadianca Autumn Phillips, cu care are două fiice, Savannah și Isla. Cei doi s-au despărțit amiabil în 2019.

Și Harriet Sperling a mai fost căsătorită și are o fiică adolescentă. Relația dintre ea și Peter Phillips a devenit publică în mai 2024, la competiția ecvestră Badminton Horse Trials, iar logodna a fost anunțată oficial în august 2025.

În timp ce Familia Regală se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente private ale anului, absența Prințului Harry continuă să alimenteze speculațiile privind starea relațiilor dintre ducele de Sussex și rudele sale din Marea Britanie.

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