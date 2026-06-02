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Dezvăluiri despre Regina Elisabeta a II-a. Mama sa ar fi vrut un alt ginere înainte de nunta acesteia cu Prințul Philip

De: Daniel Matei 03/06/2026 | 00:50
Dezvăluiri despre Regina Elisabeta a II-a. Mama sa ar fi vrut un alt ginere înainte de nunta acesteia cu Prințul Philip
Sursa foto: Profimedia
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O nouă carte dedicată familiei regale britanice scoate la iveală detalii mai puțin cunoscute despre povestea de dragoste dintre Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip.

Înainte ca Prințul Philip să îi cucerească inima Reginei Elisabeta a II-a, un alt pretendent aristocrat ar fi putut avea șanse să se căsătorească cu viitoarea suverană, informează Page Six.

Potrivit istoricului regal Hugo Vickers, autorul cărții „Queen Elizabeth II: A Personal History”, cercetările sale au arătat că Hugh, Conte de Euston, care avea să devină ulterior al 11-lea Duce de Grafton, era considerat un posibil partener pentru tânăra prințesă înainte ca aceasta să se îndrăgostească de Philip.

„Regina Mamă își dorea foarte mult ca fiica sa să se căsătorească cu un ofițer din Grenadier Guards. Grenadier Guards este cel mai prestigios regiment din armata britanică. Dacă faci parte din Grenadier Guards, ești în vârful ierarhiei”, a declarat Vickers pentru Fox News Digital.

Cum a ajuns Elisabeta a II-a să se căsătorească cu Philip

Potrivit istoricului, perioada istorică a influențat într-o oarecare măsură planurile mamei reginei.

„Regina Elisabeta și Prințesa Margaret, pe când erau tinere, au fost ținute în Castelul Windsor în timpul războiului. Acolo erau staționați numeroși soldați din Grenadier Guards. Iar Prințesa Margaret spunea că întregul castel era înconjurat de sârmă ghimpată, care probabil nu i-ar fi oprit pe germani să intre, dar cu siguranță le-ar fi împiedicat lor ieșirea. Cu toți acești Grenadier Guards în jur, Regina Mamă își dorea foarte mult să îi apropie de Prințesa Elisabeta, practic, a plasat mai mulți ofițeri din Grenadier Guards pe drumul ei. Și-ar fi dorit ca ea să se căsătorească cu Lord Euston. Cred că la un moment dat chiar a fost o posibilitate, iar lucrul acesta s-ar fi putut întâmpla”, a explicat istoricul.

Cartea mai sugerează că Hugh a căzut în dizgrație deoarece familia regală a început să îl considere prea pasiv.

Povestea de dragoste dintre Elisabeta și Philip a început în adolescență, iar cei doi au păstrat legătura ani la rând înainte de a se logodi. În cele din urmă, cuplul s-a căsătorit în 1947, într-o ceremonie urmărită cu interes în întreaga lume.

În ciuda rezervelor inițiale ale familiei, mariajul s-a dovedit unul dintre cele mai longevive din istoria monarhiei britanice. Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au fost căsătoriți timp de 73 de ani, până la moartea ducelui de Edinburgh în 2021.

De-a lungul anilor, Elisabeta l-a descris în repetate rânduri pe Philip drept „sprijinul și puterea sa”, iar relația lor a devenit una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din familia regală.

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