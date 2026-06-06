Cum arată casa lui Carmen Chindriș. Celebra artistă a renovat-o după bunul plac!

Dincolo de scenă și de lumina reflectoarelor, Carmen Chindriș duce o viață pe care puțini o cunosc. Imaginile din locuința artistei au scos la iveală un detaliu care nu poate trece neobservat. Puțini artiști din România se pot lăuda cu așa ceva!

Carmen Chindriș este obișnuită cu scenele, luminile reflectoarelor și aplauzele publicului, însă se pare că nici acasă nu se desparte prea mult de lumea spectacolului. Locuința sa din Sighetu Marmației este amenajată după propriul gust și reflectă perfect personalitatea artistei.

Cum arată casa lui Carmen Chindriș

Încă de la intrare, proprietatea atrage atenția prin decorațiunile din curte. Totul pare ales cu grijă, iar fiecare colț spune câte ceva despre cea care locuiește acolo.

Surprizele continuă și în interior. În living, unul dintre pereți este decorat într-un mod inedit, fiind acoperit cu caricaturi inspirate din lumea artiștilor și a muzicii. Este unul dintre primele lucruri care îți sar în ochi atunci când pășești în casă.

Nici dressingul nu este unul oarecare. Solista Tarafului Rutenilor are la dispoziție un spațiu generos în care își păstrează ținutele purtate la concerte și evenimente. În același timp, dormitorul impresionează prin dimensiuni și prin decorul elegant ales de cântăreață.

Însă adevărata piesă de rezistență a locuinței este alta. Carmen Chindriș are amenajate două scene chiar în casă, un detaliu care i-a surprins pe cei care au văzut imaginile. Se pare că artista nu poate sta prea departe de atmosfera spectacolelor nici atunci când se află în confortul propriei locuințe.

Ce talent ascuns are artista

Pe lângă talentul care a făcut-o celebră, artista are și o abilitate mai puțin cunoscută de public. Cântăreața a dezvăluit că poate interpreta piese în aproximativ 15 limbi diferite, lucru care îi uimește adesea pe cei care o urmăresc.

„De atunci cred că sunt vreo 15 (n.r. limbi) (…) Nu vreau să fac doar să fie comercial. Noi simțim ceva, avem un feeling și vrem să-l transmitem mai departe“, a declarat ea pentru Acces Direct.

Deși este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică de petrecere din România, Carmen Chindriș a spus că succesul nu a fost niciodată singurul său obiectiv. Pentru ea, cel mai important lucru rămâne emoția pe care o transmite publicului de fiecare dată când urcă pe scenă.

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