Ei sunt tinerii de 16 și 21 de ani care au murit în accidentul cumplit de pe DJ 601. Medicii n-au mai putut face nimic ca să-i salveze

Un accident tragic a avut loc în urmă cu puțin timp, curmând viețile a doi tineri care aveau tot viitorul înainte. O adolescentă de doar 16 ani și un tânăr de 21 de ani și-au pierdut viața în urma unui impact violent produs în noaptea de luni spre marți, pe Drumul Județean 601, între localitățile Videle și Mârșa.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Giurgiu, intervenția echipajelor de salvare a fost una complexă. Mașina în care se aflau cei doi s-a lovit frontal cu un microbuz. La locul accidentului au ajuns pompieri din mai multe subunități, însoțiți de echipaje SMURD, ambulanțe și polițiști. Din păcate, rănile suferite de cei doi pasageri din autoturism au fost extrem de grave, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

Cine sunt cele două victime care și-au pierdut viața

Comunitatea localității este în stare de șoc după pierderea celor doi tineri, care și-au găsit sfârșitul în mod tragic. Adolescenta de 16 ani și tânărul de 21 de ani, ambii pasageri în autoturism, au suferit răni grave urma impactului devastator. Deși echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au depus toate eforturile pentru a-i salva, din păcate, pentru cei doi nu s-a mai putut face nimic, fiind declarați decedați la locul accidentului.

„În noaptea de luni spre marţi, ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină pe DJ 601 în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenţie Roata de Jos, Detaşamentului Bolintin Deal şi Punctului de Lucru Drăgăneşti Vlaşca (ISU Teleorman), cu două autospeciale de stingere, trei ambulanţe SMURD, două SAJ şi poliţia. O minoră în vârstă de 16 ani şi un tânăr de 21 de ani, ambii pasageri în autoturism, au suferit leziuni grave şi nu au mai putut fi salvaţi. Un bărbat de 39 de ani, conducătorul microbuzului, a fost preluat de un echipaj medial şi transportat la spital, iar o altă persoană a fost monitorizată la faţa locului, ulterior refuzând deplasarea la unitatea medicală”, a transmis ISU Giurgiu.

În urma impactului, șoferul microbuzului, un bărbat în vârstă de 39 de ani, a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. O altă persoană implicată în accident a fost evaluată la fața locului, însă a refuzat ulterior transportul la unitatea medicală.

Primele cercetări efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu arată că autoturismul în care se aflau victimele era condus de un tânăr de 24 de ani din București. Acesta ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, din cauza vitezei neadaptate, intrând în coliziune cu microbuzul condus de un bărbat din Teleorman.

