Ei sunt tinerii de 16 și 21 de ani care au murit în accidentul cumplit de pe DJ 601. Medicii n-au mai putut face nimic ca să-i salveze

De: Andreea Stăncescu 28/04/2026 | 20:41
Ei sunt tinerii de 16 și 21 de ani care au murit în accidentul cumplit de pe DJ 601. Medicii n-au mai putut face nimic ca să-i salveze
Doi tineri au murit în urma unui accident rutier / Foto: Pixabay

Un accident tragic a avut loc în urmă cu puțin timp, curmând viețile a doi tineri care aveau tot viitorul înainte. O adolescentă de doar 16 ani și un tânăr de 21 de ani și-au pierdut viața în urma unui impact violent produs în noaptea de luni spre marți, pe Drumul Județean 601, între localitățile Videle și Mârșa. 

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Giurgiu, intervenția echipajelor de salvare a fost una complexă. Mașina în care se aflau cei doi s-a lovit frontal cu un microbuz. La locul accidentului au ajuns pompieri din mai multe subunități, însoțiți de echipaje SMURD, ambulanțe și polițiști. Din păcate, rănile suferite de cei doi pasageri din autoturism au fost extrem de grave, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

Cine sunt cele două victime care și-au pierdut viața

Comunitatea localității este în stare de șoc după pierderea celor doi tineri, care și-au găsit sfârșitul în mod tragic. Adolescenta de 16 ani și tânărul de 21 de ani, ambii pasageri în autoturism, au suferit răni grave urma impactului devastator. Deși echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au depus toate eforturile pentru a-i salva, din păcate, pentru cei doi nu s-a mai putut face nimic, fiind declarați decedați la locul accidentului.

„În noaptea de luni spre marţi, ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină pe DJ 601 în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenţie Roata de Jos, Detaşamentului Bolintin Deal şi Punctului de Lucru Drăgăneşti Vlaşca (ISU Teleorman), cu două autospeciale de stingere, trei ambulanţe SMURD, două SAJ şi poliţia. O minoră în vârstă de 16 ani şi un tânăr de 21 de ani, ambii pasageri în autoturism, au suferit leziuni grave şi nu au mai putut fi salvaţi. Un bărbat de 39 de ani, conducătorul microbuzului, a fost preluat de un echipaj medial şi transportat la spital, iar o altă persoană a fost monitorizată la faţa locului, ulterior refuzând deplasarea la unitatea medicală”, a transmis ISU Giurgiu.

În urma impactului, șoferul microbuzului, un bărbat în vârstă de 39 de ani, a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. O altă persoană implicată în accident a fost evaluată la fața locului, însă a refuzat ulterior transportul la unitatea medicală.

Primele cercetări efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu arată că autoturismul în care se aflau victimele era condus de un tânăr de 24 de ani din București. Acesta ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, din cauza vitezei neadaptate, intrând în coliziune cu microbuzul condus de un bărbat din Teleorman.

CITEȘTE ȘI: Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani

A murit Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă

Iți recomandăm
Narcisa Guță, în lacrimi după ce fiul ei și Nicolae Guță au acceptat să facă testul poligraf al lui Selly: ”Ți-ai bătut joc de el!”
Știri
Narcisa Guță, în lacrimi după ce fiul ei și Nicolae Guță au acceptat să facă testul poligraf al…
Ultima postare a Valentinei Dumitru, femeia de 45 de ani care a murit după ce a fost supusă unui lifting facial
Știri
Ultima postare a Valentinei Dumitru, femeia de 45 de ani care a murit după ce a fost supusă unui…
Nadia Comăneci revine acasă, la Onești
Mediafax
Nadia Comăneci revine acasă, la Onești
Planul lui Nicușor Dan cu Bolojan, dezvăluit de Petrișor Peiu: Bolojan va fi victima baciului ungurean/Se bat pentru a fi favoriți ai progresiștilor
Gandul.ro
Planul lui Nicușor Dan cu Bolojan, dezvăluit de Petrișor Peiu: Bolojan va fi...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii secrete și l-a întâlnit pe Stalin
Adevarul
„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii...
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei...
Trump vrea să locuiască în Palatul Buckingham
Mediafax
Trump vrea să locuiască în Palatul Buckingham
Parteneri
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
Click.ro
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui...
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din Atena şi a rănit patru persoane
Digi 24
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din...
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor.ro
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde cu oferta
go4it.ro
Un produs Parkside este indisponibil deja, dar apare kitul solar smart-eco pentru grădină. Kaufland surprinde...
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Planul lui Nicușor Dan cu Bolojan, dezvăluit de Petrișor Peiu: Bolojan va fi victima baciului ungurean/Se bat pentru a fi favoriți ai progresiștilor
Gandul.ro
Planul lui Nicușor Dan cu Bolojan, dezvăluit de Petrișor Peiu: Bolojan va fi victima baciului...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Narcisa Guță, în lacrimi după ce fiul ei și Nicolae Guță au acceptat să facă testul poligraf ...
Narcisa Guță, în lacrimi după ce fiul ei și Nicolae Guță au acceptat să facă testul poligraf al lui Selly: ”Ți-ai bătut joc de el!”
Ultima postare a Valentinei Dumitru, femeia de 45 de ani care a murit după ce a fost supusă unui lifting ...
Ultima postare a Valentinei Dumitru, femeia de 45 de ani care a murit după ce a fost supusă unui lifting facial
Aris, a venit nota de plată, în direct, la TV. Dani Oțil, ironii fără număr: “El e geană. Orice ...
Aris, a venit nota de plată, în direct, la TV. Dani Oțil, ironii fără număr: “El e geană. Orice facem noi, haț!” Cum l-a „taxat” Ristei
A murit Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul ...
A murit Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Doliu la Bollywood! Legendarul actor a murit, după ce a suferit un stop cardiac
Doliu la Bollywood! Legendarul actor a murit, după ce a suferit un stop cardiac
Usain Bolt a făcut show la filmări și a cucerit-o pe colega de platou. Cel mai rapid om din lume a ...
Usain Bolt a făcut show la filmări și a cucerit-o pe colega de platou. Cel mai rapid om din lume a întors toate privirile pe Calea Victoriei
Vezi toate știrile