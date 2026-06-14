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Mai ieftin sau mai scump decât la noi? O turistă româncă, uimită de prețurile carburanților din Grecia. Cât costă 1 litru de benzină și de motorină în benzinăriile elene

De: Denisa Crăciun 14/06/2026 | 16:37
Mai ieftin sau mai scump decât la noi? O turistă româncă, uimită de prețurile carburanților din Grecia. Cât costă 1 litru de benzină și de motorină în benzinăriile elene
Preț benzină Grecia/ sursa foto: Facebook
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Prețurile carburanților sunt în continuă creștere în România. Totuși, asta nu îi oprește pe șoferii români să plece în țările învecinate în vacanță. O turistă româncă a plecat în Grecia cu mașina personală și a rămas impresionată de costurile carburanților din benzinăriile elene.

În ultima lună, în țara noastră prețurile carburanților s-au majorat semnificativ. Principalele motive sunt faptul că nu avem un Guvern cu drepturi depline, dar și războiul din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, vacanțele sunt de neoprit. În această perioadă, românii preferă să plece în concediu cu mașina proprie, mai ales în țări apropiate. Prețul la motorină și benzină este un criteriu important la bugetul sejurului. De exemplu, o româncă a rămas uimită de costurile carburanților din Grecia, așadar, a postat totul pe un grup dedicat vacanțelor din Republica Elenă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât costă 1 litru de benzină și de motorină în Grecia

Mulți români preferă să meargă în vacanțe cu mașina proprie. Însă, în ultima lună, în România, prețul pentru motorină și benzină au crescut semnificativ. Din luna iulie, costurile ar putea fi și mai mari dacă nu se va stabili un Guvern cu drepturi depline. Cu toate acestea, turiștii români nu se lasă afectați și aleg să viziteze țări apropiate.

De curând, o turistă româncă s-a dus cu mașina în Grecia, iar când a văzut prețurile carburanților din Republica Elenă a rămas uimită. Aceasta a postat totul pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Grecia. Postarea ei a adunat rapid reacții din partea internauților și  s-a creat o dezbatere uriașă privind diferențele de prețuri. De exemplu, un litru de motorină este 1,685 de euro, adică aproximativ 8,43 de lei. Prețul din Grecia este mai mic decât în țara noastră, în România fiind în jur de 9 lei per litru.

În stabilirea bugetului de vacanță prețul carburantului ocupă un loc important pentru cei care călătoresc cu autoturismul din dotare în Grecia 😊🚘.
Am fotografiat azi, mai exact la ieșirea din Volos, stațiile din zonă.
Sper să vă fie de folos, vacanțe frumoase, a fost mesajul postat de ea.

Preț benzină Grecia/ sursa foto: Facebook
Preț benzină Grecia/ sursa foto: Facebook

Ce spun internauții

În urma postării, internauții au lăsat câteva comentarii. Unii dintre ei spuneau că problema este la țara noastră, prețul fiind mai mare decât în Grecia.

Problema nu este în Grecia, ci în România! Întotdeauna Grecia a avut prețul la benzină (asta mă interesează) cu 0,2-0,3 euro mai mult decât în România! În ultimul timp însă, ne-am „forțat” și i-am egalat la prețul benzinei.

VEZI ȘI: Nu e o glumă! Țara din Europa unde un litru de benzină costă doar 1,49 euro

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