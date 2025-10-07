Acasă » Exclusiv » Sorin Bontea şi-a dezvăluit TALENTUL ascuns! Nu ai fi crezut că juratul de la Masterchef se pricepe la asta atât de bine: “Mă obligă nevasta mea”

Sorin Bontea şi-a dezvăluit TALENTUL ascuns! Nu ai fi crezut că juratul de la Masterchef se pricepe la asta atât de bine: “Mă obligă nevasta mea”

De: Andreea Archip 07/10/2025 | 14:52
Sorin Bontea şi-a dezvăluit TALENTUL ascuns! Nu ai fi crezut că juratul de la Masterchef se pricepe la asta atât de bine: “Mă obligă nevasta mea”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

 Sorin Bontea se numără printre cei mai apreciați chefi. A devenit popular o dată cu cooptarea la MasterChef și de atunci îmbină arta culinară cu televiziunea. Dincolo de platourile de filmare, bucătarul de la Pro TV are o afinitate pentru muzică. În copilărie a ținut în mână o chitară și de atunci a tot investit în speranța că se va iniția în tainele muzicii. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Sorin Bontea ne-a povestit despre colecția lui de chitare și tobe, dar și despre reprizele de cântat. Nu a mai ajuns la Școala Populară de Artă, cum visa, ci la cârciumă.

Chef Sorin Bontea nu regretă drumul ales și susține că fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui. Deși a mai avut tentative de a învăța să cânte la chitară de la un profesor, nu și-a găsit timp și nici la capitolul răbdare nu stă prea mine. Muzica rămâne însă un hobby, chiar dacă nu cântă ca un profesionist, ci doar în intimitatea căminului conjugal. Juratul de la MasterChef a dat din casă și despre concurenții din acest sezon.

Sorin Bontea: “Concurenții foarte buni, noi buni, foarte buni, fără lipsă de modestie de data asta”

CANCAN.RO: Cum descrii sezonul 10 Masterchef?

Sorin Bontea: Cu Bontea care-i și întrece! Un sezon foarte bun, foarte drag nouă. Cred că ne-am regăsit, am făcut ce trebuie, concurenții foarte buni, noi buni, foarte buni, fără lipsă de modestie de data asta.  Avem probe frumoase, avem probe de exterior foarte multe, facem echipe. Avem mai nou: da, nu, poate. Le-am zis pe toate. Acel “poate” nu vine foarte des. Este atunci când într-adevăr nu suntem noi 100% siguri.

„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Dar cred că am spus și “da” și “nu” și “poate”. Dar cel care primește “poate” intră în camera încinsă, merge la Petre, care pune lemne pe foc și bagă bățul prin gard așa. Și cei care în ziua respectivă primesc acel “poate” de la noi, mai concurează odată și mai gătesc odată pentru un șorț și, de ce nu, poate un loc în Bucătăria Masterchef.

CANCAN.RO: Ce te-a impresionat ca preparate?

Sorin Bontea: Au gătit bine. Am dat șorț de aur. Gătit foarte bine. Foarte gustos. Și întotdeauna pentru mine este important gustul. Poți să înveți să aranjezi o farfurie să arate bine, să arate frumos. Ei, gustul e mai greu de dobândit. Trebuie să-l ai, trebuie să ai talentul ăsta, trebuie să-ți cultivi gustul. Cât de bun ai fi, dacă ai o probă proastă, este importantă ziua respectivă. Ai greșit, plătești, pleci acasă.

CANCAN.RO: În afară de arta culinară, ce pasiuni ai?

Sorin Bontea: Am 11 chitare și tot zic că mă apuc să învăț și tot n-apuc să învăț. N-am timp. Și nu prea mai am răbdare.

Sorin Bontea: “Mereu am zis că mă duc la Școala Populară de Artă și nu am ajuns. Am ajuns la cârciumă să muncesc”

CANCAN.RO: Dar de ce ți-ai cumpărat atâtea chitare?

Sorin Bontea: Când eram mic, când am fost cu Moș Ajunul mi-am cumpărat o chitară Reghin. Aveam 10-12 ani. Mereu am zis că mă duc la Școala Populară de Artă și nu am ajuns. Am ajuns la cârciumă să muncesc. Și mi-a plăcut chitara, îmi place și-n continuare. Dar doar îmi place și știi cum e, mă uit pe YouTube, văd că uite așa se cântă nu știu ce, mă uit vreo jumătate de oră și după aia mă satur de învățat și mă apuc de alte lucruri.

CANCAN.RO: Unde păstrezi instrumentele muzicale?

Sorin Bontea: În casă. Le-am pus frumos pe pereți. Sunt foarte frumoase. Le mai șterg de praf din când în când, că mă obligă nevastă mea. “Ți-ai luat atâtea, ia și șterge-le  de praf!”

Sorin Bontea, despre colecția lui de chitare

CANCAN.RO: Nu ai luat în calcul să faci niște cursuri sau să iei niște ore în particular cu un profesor?

Sorin Bontea: Cred că nu prea mai am răbdare. Am întrebat pe Mărgineanu, pe Brenciu, pe Miță așa de lecții de chitară. „Ba da, gata, uite, ăsta-i profesorul”. Nu sun niciodată. Mi-e și rușine, nici nu prea am timp, nu prea mai am răbdare. Adică eu acasă mă uit pe Youtube, îmi iau chitară, mai dau de două-trei ori și cam atât.

CANCAN.RO: Care e cea mai scumpă chitară pe care o ai?

Sorin Bontea: Cred că am un Gibson. Nu știu, vreo 2000-3000 de euro. Luată la licitație tot așa, de pe un site. Am și tobe. Le mai șterg de praf câteodată.

CANCAN.RO: Regreți că nu ai reușit să îți dezvolți acest hobby pentru sufletul tău?

Sorin Bontea: Nu regret absolut nimic. Eu cred că fiecare ar fi trebuit să fie la timpul lui. Dacă nu te apuci de mic, e greu să mai faci la vârsta asta. Nu am nici timp, nici răbdare, nici dexteritate. Cred că fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui. Ăsta a fost drumul meu și nu îmi pare rău absolut deloc.

NU RATA: După ce și-a luat casă în Delta Dunării, Cătălin Scărlătescu s-a pricopsit şi cu probleme: “Au cășunat băștinașii pe mine”

CITEȘTE ȘI: Culisele mariajului de peste trei decenii și decizia care i-a schimbat radical viața lui Sorin Bontea: “Nevastă, iartă-mă!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
“Temutul” Abush schimbă regulile: își mută banii și puterea! Andreea Bostănică devine jucătoarea principală în afacerile iubitului, rezerva Doinița iese din schemă
Exclusiv
“Temutul” Abush schimbă regulile: își mută banii și puterea! Andreea Bostănică devine jucătoarea principală în afacerile iubitului, rezerva…
Mişcare-surpriză la Antena 1! Andrei Ștefănescu revine în forţă şi… Bursucu, OUT de la Xtra Night Show!
Exclusiv
Mişcare-surpriză la Antena 1! Andrei Ștefănescu revine în forţă şi… Bursucu, OUT de la Xtra Night Show!
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala...
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de 92 de ani din Bârlad, după o viață întreagă de muncă
Gandul.ro
„Bolojan mi-a luat 82 de lei!”. Ce PENSIE primește Maria, o pensionară de...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau...
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din...
Parteneri
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
Click.ro
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă
Antena 3
A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare...
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza
Digi 24
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte...
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe....
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE...
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în tandem! Bărbatul supraviețuise, recent, prăbușirii unui avion
kanald.ro
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în...
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
kfetele.ro
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
observatornews.ro
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă...
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt...
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea
Fanatik.ro
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de...
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”. Cum a slăbit 14 kg în trei săptămâni
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat...
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor...
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
Romania TV
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase. Trebuie să le evitați
Capital.ro
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase....
Dorian Popa s-a căsătorit în secret. Doar mama lui a știut
evz.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret. Doar mama lui a știut
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș
Gandul.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până...
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: Voi, proştilor şi incompetenţilor!
as.ro
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: Voi, proştilor şi incompetenţilor!
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce...
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
radioimpuls.ro
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul...
Vestiarul lui U Cluj, pe un butoi de pulbere! Convins să rămână, Ioan Ovidiu Sabău se află în conflict total cu Alessandro Murgia. De ce nu joacă, de fapt, italianul
Fanatik.ro
Vestiarul lui U Cluj, pe un butoi de pulbere! Convins să rămână, Ioan Ovidiu Sabău...
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”
Fanatik.ro
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e...
Știrile zilei, 2 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Raed Arafat, avertisment de ultimă oră! Ce trebuie să facă românii care stau în calea ciclonului ...
Raed Arafat, avertisment de ultimă oră! Ce trebuie să facă românii care stau în calea ciclonului Barbara
Cântărețul din România care și-a cerut soția de… soție, din nou! „Ca să fiu sigur”
Cântărețul din România care și-a cerut soția de… soție, din nou! „Ca să fiu sigur”
„EXCLUSIV RAPID” continuă și în pauza cauzată de meciurile echipei naționale, în direct ...
„EXCLUSIV RAPID” continuă și în pauza cauzată de meciurile echipei naționale, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 18:00
Furnizorul la care românii au fugit pentru prețuri mici tocmai ce a mărit tariful per kWh! Anunțul ...
Furnizorul la care românii au fugit pentru prețuri mici tocmai ce a mărit tariful per kWh! Anunțul oficial al companiei
Cine a îndrăznit să o pună la zid pe Oana Roman, după ce s-a plâns că Marius Elisei nu o ajută: ...
Cine a îndrăznit să o pună la zid pe Oana Roman, după ce s-a plâns că Marius Elisei nu o ajută: „Există un loc în iad”
O sportivă de 24 de ani a murit după ce medicii i-au spus că are o alergie. Ce a pățit, de fapt
O sportivă de 24 de ani a murit după ce medicii i-au spus că are o alergie. Ce a pățit, de fapt
Vezi toate știrile
×