Sorin Bontea şi-a dezvăluit TALENTUL ascuns! Nu ai fi crezut că juratul de la Masterchef se pricepe la asta atât de bine: “Mă obligă nevasta mea”

Sorin Bontea se numără printre cei mai apreciați chefi. A devenit popular o dată cu cooptarea la MasterChef și de atunci îmbină arta culinară cu televiziunea. Dincolo de platourile de filmare, bucătarul de la Pro TV are o afinitate pentru muzică. În copilărie a ținut în mână o chitară și de atunci a tot investit în speranța că se va iniția în tainele muzicii. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Sorin Bontea ne-a povestit despre colecția lui de chitare și tobe, dar și despre reprizele de cântat. Nu a mai ajuns la Școala Populară de Artă, cum visa, ci la cârciumă.

Chef Sorin Bontea nu regretă drumul ales și susține că fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui. Deși a mai avut tentative de a învăța să cânte la chitară de la un profesor, nu și-a găsit timp și nici la capitolul răbdare nu stă prea mine. Muzica rămâne însă un hobby, chiar dacă nu cântă ca un profesionist, ci doar în intimitatea căminului conjugal. Juratul de la MasterChef a dat din casă și despre concurenții din acest sezon.

Sorin Bontea: “Concurenții foarte buni, noi buni, foarte buni, fără lipsă de modestie de data asta”

CANCAN.RO: Cum descrii sezonul 10 Masterchef?

Sorin Bontea: Cu Bontea care-i și întrece! Un sezon foarte bun, foarte drag nouă. Cred că ne-am regăsit, am făcut ce trebuie, concurenții foarte buni, noi buni, foarte buni, fără lipsă de modestie de data asta. Avem probe frumoase, avem probe de exterior foarte multe, facem echipe. Avem mai nou: da, nu, poate. Le-am zis pe toate. Acel “poate” nu vine foarte des. Este atunci când într-adevăr nu suntem noi 100% siguri.

Dar cred că am spus și “da” și “nu” și “poate”. Dar cel care primește “poate” intră în camera încinsă, merge la Petre, care pune lemne pe foc și bagă bățul prin gard așa. Și cei care în ziua respectivă primesc acel “poate” de la noi, mai concurează odată și mai gătesc odată pentru un șorț și, de ce nu, poate un loc în Bucătăria Masterchef.

CANCAN.RO: Ce te-a impresionat ca preparate?

Sorin Bontea: Au gătit bine. Am dat șorț de aur. Gătit foarte bine. Foarte gustos. Și întotdeauna pentru mine este important gustul. Poți să înveți să aranjezi o farfurie să arate bine, să arate frumos. Ei, gustul e mai greu de dobândit. Trebuie să-l ai, trebuie să ai talentul ăsta, trebuie să-ți cultivi gustul. Cât de bun ai fi, dacă ai o probă proastă, este importantă ziua respectivă. Ai greșit, plătești, pleci acasă.

CANCAN.RO: În afară de arta culinară, ce pasiuni ai?

Sorin Bontea: Am 11 chitare și tot zic că mă apuc să învăț și tot n-apuc să învăț. N-am timp. Și nu prea mai am răbdare.

Sorin Bontea: “Mereu am zis că mă duc la Școala Populară de Artă și nu am ajuns. Am ajuns la cârciumă să muncesc”

CANCAN.RO: Dar de ce ți-ai cumpărat atâtea chitare?

Sorin Bontea: Când eram mic, când am fost cu Moș Ajunul mi-am cumpărat o chitară Reghin. Aveam 10-12 ani. Mereu am zis că mă duc la Școala Populară de Artă și nu am ajuns. Am ajuns la cârciumă să muncesc. Și mi-a plăcut chitara, îmi place și-n continuare. Dar doar îmi place și știi cum e, mă uit pe YouTube, văd că uite așa se cântă nu știu ce, mă uit vreo jumătate de oră și după aia mă satur de învățat și mă apuc de alte lucruri.

CANCAN.RO: Unde păstrezi instrumentele muzicale?

Sorin Bontea: În casă. Le-am pus frumos pe pereți. Sunt foarte frumoase. Le mai șterg de praf din când în când, că mă obligă nevastă mea. “Ți-ai luat atâtea, ia și șterge-le de praf!”

CANCAN.RO: Nu ai luat în calcul să faci niște cursuri sau să iei niște ore în particular cu un profesor?

Sorin Bontea: Cred că nu prea mai am răbdare. Am întrebat pe Mărgineanu, pe Brenciu, pe Miță așa de lecții de chitară. „Ba da, gata, uite, ăsta-i profesorul”. Nu sun niciodată. Mi-e și rușine, nici nu prea am timp, nu prea mai am răbdare. Adică eu acasă mă uit pe Youtube, îmi iau chitară, mai dau de două-trei ori și cam atât.

CANCAN.RO: Care e cea mai scumpă chitară pe care o ai?

Sorin Bontea: Cred că am un Gibson. Nu știu, vreo 2000-3000 de euro. Luată la licitație tot așa, de pe un site. Am și tobe. Le mai șterg de praf câteodată.

CANCAN.RO: Regreți că nu ai reușit să îți dezvolți acest hobby pentru sufletul tău?

Sorin Bontea: Nu regret absolut nimic. Eu cred că fiecare ar fi trebuit să fie la timpul lui. Dacă nu te apuci de mic, e greu să mai faci la vârsta asta. Nu am nici timp, nici răbdare, nici dexteritate. Cred că fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui. Ăsta a fost drumul meu și nu îmi pare rău absolut deloc.

NU RATA: După ce și-a luat casă în Delta Dunării, Cătălin Scărlătescu s-a pricopsit şi cu probleme: “Au cășunat băștinașii pe mine”

CITEȘTE ȘI: Culisele mariajului de peste trei decenii și decizia care i-a schimbat radical viața lui Sorin Bontea: “Nevastă, iartă-mă!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.