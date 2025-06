Culisele mariajului de peste trei decenii și decizia care i-a schimbat radical viața lui Sorin Bontea: “Nevastă, iartă-mă!”

Sorin Bontea a devenit cunoscut o dată cu cooptarea în show-ul culinar “MasterChef”, o oportunitate pe care a știut să o transforme în favoarea lui. A bătut palma cu Pro TV abia după un consiliu acasă cu soția. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, celebrul chef ne-a mărturisit că întotdeauna a discutat cu partenera sa de viață înainte de luarea unor decizii importante care îi vizau cariera. Cu toate acestea, partenera de viață a lui Sorin Bontea, cât și copiii, și-au dorit să rămână în spatele camerelor de filmare.

Sorin Bontea este căsătorit de peste 3 decenii și are o familie frumoasă. Juratul de la MasterChef recunoaște că memoria nu este punctul lui forte, aspect care nu e deloc pe placul soției, mai ales că nu mai știe exact de câți ani sunt împreună.

Sorin Bontea: „Știu că o să mă certe, dar ce să fac? Mai uit”

CANCAN.RO: Cum a fost primirea oamenilor? Filmați aici, în Piața Obor.

Sorin Bontea: Foarte frumos. Deci, s-au strâns foarte mulți oameni. Fiecare striga: ba Sorin, ba Cătălin, ba Florin, cine să câștige. Oamenii foarte frumoși.

CANCAN.RO: Am văzut că v-au adus și un platou de brânzeturi.

Sorin Bontea: Am primit brânză, am primit roșii. Cireșe nu mi-a adus nimeni, că sunt foarte scumpe! (n.r. râde)

CANCAN.RO: Cât de des ajungi la piață?

Sorin Bontea: În piață ajung destul de des. La Obor ajung foarte rar, pentru că este un pic departe. Dimineață am făcut o oră. Și atunci prefer să merg în piață la mine, că e mai aproape și… Știi cum e? Și îți faci și locul. Știi de unde ce trebuie să cumpări, știi cine are roșia mai bună, cine are castravetele mai bun, cine are fructele mai bune și așa mai departe. Mai merge și soția, dar eu sunt ăla care mă duc în piață. Și dau telefon, că de obicei cam uit. Mai uit din ele.

CANCAN.RO: Nu mergi cu lista?

Sorin Bontea: Ba da, dar pe lângă listă mai apar lucruri noi și eu le uit. Mai ales când vreau să gătesc câte ceva. Și eu când gătesc câte ceva mă gândesc așa: ce-mi trebuie, că nu mai notez. Și zic, mi-a trebuit aia, mi-a trebuit, mi-a trebuit, mai spune nevasta mea că trebuie să mai cumpăr ceva și cu siguranță ajung acasă fără două, trei lucruri. Se mai întâmplă.

CANCAN.RO: Te întorci?

Sorin Bontea: Da. N-am încotro, mă duc și iau dacă vreau să gătesc.

CANCAN.RO: Care este preparatul cu care ai cucerit-o pe soția ta la începuturile voastre? Că știu că sunteți împreună de peste trei decenii.

Sorin Bontea: Nevastă, iartă-mă, nu mai știu câți ani sunt. Mulți. De când suntem împreună nu mai știu anii. Știu că o să mă certe, dar ce să fac? Mai uit. Știu că am gătit un mușchi de vită, cartofi prăjiți și un sos.

Sorin Bontea: „Nevastă mea nu a venit niciodată la locul meu de muncă”

CANCAN.RO: Soția ta se implică în ceea ce privește job-ul tău? Adică discutați așa când ai de luat o decizie în legătură cu un proiect?

Sorin Bontea: Întotdeauna am discutat ceea ce vreau să fac. Știi cum se zice? Happy wife, happy life. Întotdeauna am discutat, când a fost vorba de proiecte. Mi-aduc aminte că a fost MasterChef-ul. Am început cu MasterChef și nu știam că există emisiunea asta. Habar n-aveam. Eram bucătăr șef într-un steakhouse, cel mai bun din București la vremea respectivă, și a fost discuția: ok, uite emisiunea cutare, habar n-aveam ce înseamnă asta, nici eu, nici ea.

Și am zis: ok, ce fac? Mi-am întrebat soția: ce fac? Merg sau nu merg? Și a zis: “ok, mergi să vedem un contract” cum era așa atunci. Și am zis să facem un contract, vedem un sezon și vedem ce se întâmplă. Și aia a fost. Am discutat și întotdeauna discut cu ea. Am mai avut la fel o chestie când lucram pe vase de croazieră și cred că Iosif știe, cu el am lucrat împreună. Bucătării nu făceau așa de mulți bani, adică aveai salariu fix. Pe când un ospătar, un pic îl făcea mult mai mult decât tine. Și tu munceai și mult mai mult cumva.

Munca de bucătărie cu cea din restaurant e diferită puțin. Și am făcut cerere să mă schimb, puteai să faci cerere să te muți să lucrezi în restaurant. Să te faci picolo, ospătar cum începeai atunci. Mi-am sunat nevasta: ce fac? “Mai ai de gând să stai?” Nu prea mai vreau, mai stau în contract. Și atunci ce sens are, deja aveam multe. Și uite, da, discutam, de fiecare dată am discutat.

CANCAN.RO: Dar pe platourile de filmare la MasterChef obișnuiește să-ți fac așa o vizită surpriză?

Sorin Bontea: Nevastă mea nu a venit niciodată la locul meu de muncă. Nu e genul, nu-i place să apară pe la televizor. Nici copiii mei nu vor să apară. Nu a venit niciodată, nu. Munca-i muncă, casa-i casă.

CANCAN.RO: Nu le amestecați.

Sorin Bontea: Absolut deloc. M-am certat cu ăștia de nu știu câte ori. Ce, eu am dus certurile cu ei acasă? Nu, ce rămâne la muncă, rămâne la muncă. Am învățat să fac diferența asta. Ce înseamnă problemele de la muncă, le lași la muncă. Și ce-i acasă, e acasă. Și invers, nu le aduci. Adică dacă ai probleme acasă, nu le aduci la muncă, dacă ai probleme la muncă, nu le duci acasă. Eu zic că e rețetă sănătoasă.

