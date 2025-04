Sorin Bontea i-a luat în vizor pe Dumitrescu şi Scărlătescu. Ce se întâmplă în culise între cei trei chefi de la ProTV: „Niciodată n-am reușit și nu putem să…”

Sorin Bontea și colegii lui – Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu – au debutat, pe micul ecran, în urmă cu aproximativ 13 ani, la show-ul culinar MasterChef de la Pro TV. Prinși de “microbul televiziunii” care i-a făcut celebri dincolo de domeniul gastronomic, cei trei chefi s-au întors primăvara trecută în ograda postului care i-a adus în atenția publicului. Mai mult, de pe 20 aprilie îi vom descoperi altfel decât îi știam, în noul format “Pe drumul gustului”, care are premiera pe Voyo. Despre competiția dintre chefi, dar și dezvăluiri din culisele celebrității aflați din interviul exclusiv acordat de Sorin Bontea pentru CANCAN.RO.

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au pornit într-o aventură culinară în diverse zone din țară, dar și dincolo de granițele ei, respectiv Tenerife și Maroc. Cum au făcut față cei trei chefi adrenalinei, dar și provocărilor, veți descoperi pe Voyo, în prima zi de Paște, când începe “Pe drumul gustului”.

Sorin Bontea: “Nu vă gândiți că am intrat în televiziune și m-am umplut de bani!”

CANCAN.RO: Satisfacțiile financiare au venit la pachet cu celebritatea?

Sorin Bontea: La pachet au venit. Nu-s cel mai bogat, dar nu sunt nici sărac. Mi-e bine. Să știi că nu de la început. Nu vă gândiți că am intrat în televiziune și m-am umplut de bani! Nu, Doamne ferește, asta a venit târziu încoace, acum 2, 3, 5 ani. Adică nu, a venit încet, încet, în funcție de performanță, ca în orice meserie până la urmă.

Citește și: Ce au pățit chefii în Tenerife la 4.00 dimineața! Din culisele noului show al PRO TV-ului, cu Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu în prim plan! Asta nu se va vedea vreodată

CANCAN.RO: Ai vreun regret că niciunul dintre copii nu activează în acest domeniu?

Sorin Bontea: Doamne ferește, nu. N-au ce să caute în bucătărie! Bucătăria este o meserie foarte grea. Păi eu, până să intru în televiziune, nu țin minte dacă am făcut Revelion acasă, Paște, nu, le-am muncit. Vara când lumea e la distracție, tu muncești.

Sorin Bontea: “Întotdeauna este competiție între noi trei”

CANCAN.RO: Ai propriul restaurant?

Sorin Bontea: Nu am nimic. Nu știu dacă-mi fac vreodată. Trebuie să stau acolo de dimineață până seara. Mă gândesc încă dacă să fac ceva sau nu. Cred că un restaurant să funcționeze, cel puțin în prima parte, nu știu, în primul an, al doilea an, trebuie să stai în el. Eu așa consider.Trebuie să fii acolo prezent. Abia după ce îți faci vad cum s-ar spune, abia atunci cumva poți să te retragi, cred, nu știu.

CANCAN.RO: Duminică începe emisiunea “Pe drumul gustului” pe Voyo. Există o competiție între chefi?

Sorin Bontea: Întotdeauna este competiție între noi trei. Între noi trei pe orice: și unul dacă doarme mai mult e competiție. Cine sforăie mai tare e competiție! Cine mănâncă mai mult, cine gătește cel mai bine, cine are curaj, cine nu are.

Sorin Bontea: “Din acest motiv că suntem trei caractere diferite, ne și înțelegem foarte bune”

CANCAN.RO: Care e cel mai rațional? Dar vulcanic?

Sorin Bontea: Eu sunt cel mai rațional. Cel mai vulcanic e Florin. Și cel mai morocănos Scărlătescu. Tocmai cred că din acest motiv că suntem trei caractere diferite, ne și înțelegem foarte bune.

CANCAN.RO: Dar cel mai matur care este?

Sorin Bontea: Eu sunt cel mai bătrân. Matur cred că niciunul dintre noi. Îmi place să cred că sunt eu mai înțelept, dar nu întotdeauna îmi iese.

Sorin Bontea: “Nu rezistăm tentației să nu schimbăm ceva într-o rețetă”

CANCAN.RO: Cum s-au soldat competițiile culinare?

Sorin Bontea: Acum n-am avut nicio presiune a timpului de gătit. Acum am gătit pur și simplu de plăcere. Am gătit pentru cei care sunt din zona respectivă. Am descoperit rețete noi, ingrediente, am încercat să le gătim aproape de ce au gătit localnicii, pentru că niciodată n-am reușit și nu putem, nu rezistăm tentației să nu schimbăm ceva într-o rețetă, s-o faci un pic diferit.

CANCAN.RO: Ce faci de Paște?

Sorin Bontea: Noi de obicei stăm acasă, vin copiii, vin din familie, fini. Gătim, facem ciorbă, facem miel la cuptor, drob, nimic special și salată verde cât mai multă.

Foto: Pro TV/Instagram

Citește și: Cum prepară chef Sorin Bontea pasca pentru Paște. Are un secret care face diferența la gust

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.