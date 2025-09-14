După ce și-a luat casă în Delta Dunării, Cătălin Scărlătescu s-a pricopsit şi cu probleme: “Au cășunat băștinașii pe mine”

Prins între filmările la MasterChef și escapadele în Vama Veche și în Delta Dunării, Cătălin Scărlătescu nu a avut timp nici de vacanță, dar nici să-și pună casa din Deltă pe lista priorităților. În vară, chef-ul a preferat să îmbine utilul cu plăcutul la malul mării, relaxarea cu diverse proiecte, și să trăiască clipa, fără să-și pună termene. Mai mult, în viața lui și-a făcut apariția o nouă prezență feminină, iar chef-ul preferă discreția. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, juratul de la MasterChef ne-a mărturisit că are planuri mari cu locuința din Deltă, fiind oarecum “presat” de vecini să ia măsuri cât mai repede.

Cătălin Scărlătescu susține că punctualitatea se numără printre punctele lui forte, fiind primul care ajunge la filmările show-ului culinar, difuzat la Pro TV în serile de luni și marți. Despre competiția dintre chefi ne-a povestit cu umor Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu: “Știu când să plec, de aceea ajung primul”

CANCAN.RO: De obicei, ajungi la timp la filmările MasterChef?

Cătălin Scărlătescu: Eu nu întârzii niciodată. Vin primul. Dacă nu mă credeți, întrebați producția. Eu fac primele interviurile, eu sunt primul la muncă. Eu stau cred că de platou cel mai aproape. Am foarte puțin până ies din București. Plec cu o oră înainte. Știu când să plec, de aceea ajung primul, că prind tronsonul acela între 8 și jumătate când e gol.

CANCAN.RO: Emisiunea s-a filmat și în alte locații.

Cătălin Scărlătescu: Da, cele mai frumoase capturi acolo sunt. Crede-mă pe cuvânt mi-aș dori să facem un Masterchef prin toată lumea. Dacă s-ar putea să-l filmăm și prin Thailanda, ar fi de vis! Poate ne aude cine: prin Thailanda, pe la Rio de Janeiro. Ne place să ne plimbăm.

Cătălin Scărlătescu: “Au cășunat băștinașii pe mine”

CANCAN.RO: Unde te-ai plimbat în vacanță?

Cătălin Scărlătescu: Nu se pune că am stat toată vara la Vama Vechie și o săptămână în Delta. Că sunt ca acasă. Nu, pentru mine nu mai e vacanță la Vama Vechie. Urmează o vacanță în Sicilia cu o gașcă nebună de țăcăniți.

CANCAN.RO: Ai stat în Deltă în căsuța ta?

Cătălin Scărlătescu: Încă nu mi-am făcut căsuța. E căsuța veche, încă n-am dărâmat-o. Acum, în toamna asta, m-apuc de ea. Trebuie cineva să mă împingă de la spate. Hai, bă, să facem! Și acum au cășunat băștinașii pe mine. Hai, mai faci și tu casa aia? De ce? Ca să vii și tu mai des! E o casă bătrânească, veche, din paiantă. Vreau să o dau jos să fac o chestie drăguță.

CANCAN.RO: În sezonul 10 la MasterChef, care este concurentul care te-a impresionat?

Cătălin Scărlătescu: Am doi concurenti spectaculoși: pe unul îl cheamă Sorin și pe unul Florin. Ăștia doi mă uimesc tot timpul.

Cătălin Scărlătescu: “Sunt cei mai duri concurenți din toate timpurile”

CANCAN.RO: Vorbim de colegii tăi.

Cătălin Scărlătescu: În sezonul ăsta avem o competiție între noi. Se fac echipe și ne mai duelăm. Și atunci ăștia doi concurenți, pentru mine sunt concurenți, ei concurează pentru a câștiga proba. Ăștia sunt cei mai duri concurenți din toate timpurile.

CANCAN.RO: Cine e cel mai exigent jurat din sezonul ăsta?

Cătălin Scărlătescu: Nu există un moment în care să fii exigent. Când e Dumitrescu, când e Bontea, când eu. Avem aceeași farfurie în față, dar viziuni diferite. Percepția este puțin nuanțată la fiecare. Dar știm toți trei să descoperim lucrul frumos din farfurie și ceea ce nu ne place. De fapt, sunt foarte puține momentele când nu suntem de acord.

