Cătălin Scărlătescu face dezvăluirile: peripețiile prin care au trecut chefii de la ”Pe drumul gustului” prin Tenerife și Maroc! “S-a întors și ne-a recuperat!”

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu s-au lăsat dezbrăcați de secrete în noul show “Pe drumul gustului”. Conceput inițial pentru platforma Voyo, unde, de altfel a fost lansat și a prins la public, formatul a intrat, ulterior, pe Pro TV, fiind difuzat în serile de luni și marți, de la 21.30. Telespectatorii au ocazia să îi descopere pe chefi prin intermediul călătoriei gastronomice prin diverse zone din țară, filmările desfășurându-se și în țări precum Tenerife și Maroc, unde au avut parte de provocări dar și probe contra cronometru . În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Cătălin Scărlătescu ne-a povestit despre provocările trăite la înălțime, de ce nu s-a dat cu parapanta, dar și cum au făcut față furtunii de nisip și ploii din Maroc, dar și cum s-a soldat plimbarea pe cămile.

În fiecare episod, unul dintre chefi alege destinația și propune câteva rețete inspirate de bucătăria locală, iar ceilalți doi trebuie să le reproducă contra cronometru. Cătălin Scărlătescu a dezvăluit cum și-a descoperit umorul, intervențiile lui fiind spontane, indiferent că cheful este nervos sau binedispus. Pe drumul gustului este o călătorie ce îi arată fix așa cum sunt: amuzanți, puși pe farse și extrem de competitivi când vine vorba de bucătărie.

Cătălin Scărlătescu: „Noi aveam impresia că ne-am pierdut, dar nenea care era cu noi s-a întors și ne-a recuperat”

CANCAN.RO: Ați avut parte de peripeții atât prin țară, cât și prin Tenerife și Maroc?

Cătălin Scărlătescu: Ne-a prins o furtună de nisip și o ploaie în Maroc, de ne-au luat dracii, au căzut corturile pe lângă noi. Noi am gătit cu furtunaa aia. Am primit și laude cu toate că a bătut vântul. Au gustat berberii de acolo și au zis că ne calificăm la nivelul lor de gătit. Deci a fost ceva spectaculos. Cam atât din deșert. Ne-am plimbat cu cămilele. Ne-am pierdut. Bine, puțin spus pierdut că noi aveam impresia că ne-am pierdut, dar nenea care era cu noi s-a întors și ne-a recuperat, nu ne-a lăsat. Altfel, știau cămilele să ajungă acasă.

Proba cu tiroliana mi-a dat viața peste cap un pic așa. Eu nu m-am mai dat pe tiroliană din aia, la nivelul ăla mare. Am mai fost odată la o chestie de genul. A fost mai ciudată, dar în rest… Nu sunt un tip fricos, le fac. Orice ar fi mă duc. Eu zbor, n-am o problemă. Poți să mă ții în avion cât vrei. Cu parapanta încă nu m-am dat. Eu nu m-am dat. S-au dat doar ei doi.

CANCAN.RO: De ce nu te-ai dat?

Cătălin Scărlătescu: Nu am vrut eu în ziua aia. (n.r. râde)

CANCAN.RO: Ți-a fost frică?

Cătălin Scărlătescu: Nu neapărat. Cu două zile înainte căzuse cineva prin România cu parapanta. A fost o chestie în care instructorul a căzut din parapantă. Era cu o domnișoară sau ceva de genul și ăla s-a scurs din parapantă și s-a dus… Tocmai era proaspătă. Și am zis: las-o de data asta! Data viitoare, cu mare drag.

CANCAN.RO: Adevărul e că e riscant.

Cătălin Scărlătescu: A fost inspirația mea de moment.

Cătălin Scărlătescu: „N-am știut că am atât umor. L-am deprins de la ei, la televiziune”

CANCAN.RO: Și în Tenerife cum a fost?

Cătălin Scărlătescu: Acolo au fost pe genul Baywatch. Erau niște fete frumoase cu noi. Ne-au plimbat, ne-am dus la pește. Eu am prins pește mult. Am prins vreo trei pești.

CANCAN.RO: Dar tu ești cel mai priceput?

Cătălin Scărlătescu: Nu, Bontea este. Eu am doar prieteni peșcari. Mie-mi place să merg la pește. Nu sunt cel mai priceput la pescuit.

CANCAN.RO: Ce ar mai fi pe lista de dorințe pentru anul ăsta?

Cătălin Scărlătescu: Nu știu, mi-ar plăcea foarte tare să placă publicului acest nou format.

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre umorul personal? E moștenire?

Cătălin Scărlătescu: Eu îi moștenesc pe colegii mei. De la ei am prins umor. Eu până acum n-am știut că am atât umor. L-am deprins de la ei, la televiziune. Nu suntem de mult timp: 14 ani. Dar am crescut aici. M-a prins treaba cu televizorul și aici faza interesantă e că eu sunt real. Adică am momente când mă enervez, am momente când râd. E o chestie normală.

FOTO: PRO TV

