Mesajul sfâșietor transmis de prietena lui Beatrice, adolescenta de 16 ani moartă în Germania: „Unul dintre cele mai blânde suflete”

De: Alina Drăgan 04/05/2026 | 23:46
Tragedie românească în Germania! Beatrice, o adolescentă de 16 ani, a murit chiar sub ochii prietenilor ei. Tânără încerca să filmeze un videoclip pentru TikTok când a căzut într-un râu și s-a înecat. Mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Una dintre prietenele româncei a transmis un mesaj sfâșietor.

O româncă a murit în timp ce filma un videoclip pentru TikTok, tragedia petrecându-se chiar în prezența prietenilor săi, alături de care ieșise pentru a se distra. Adolescenta, în vârstă de 16 ani, se afla în Germania, într-o zonă retrasă de lângă râul Erft, unde grupul plănuia să realizeze clipuri pentru rețelele sociale.

Tânăra ajunsese acolo împreună cu alți cinci prieteni și nimic nu avea să prevestească tragedia. La un moment dat, Beatrice s-a urcat pe umerii unuia dintre băieți, însă și-a pierdut echilibrul și ambii au căzut în apă.

Din păcate, Beatrice nu a avut nicio șansă. Aceasta nu știa să înoate, iar sub privirile îngrozite ale prietenilor, a dispărut în apă. Tinerii au alertat imediat autoritățile, care au intervenit în forță. Au fost mobilizați zeci de salvatori, inclusiv scafandri și echipe specializate. După ore întregi de căutări, trupul româncei a fost găsit, însă era prea târziu.

Familia adolescentei este distrusă de durere, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Una dintre prietenele lui Beatrice a transmis un mesaj sfâșietor prin care își ia rămas bun de la aceasta.

„Odihnește-te în pace, Beatrice. Ai fost unul dintre cele mai blânde suflete pe care le-am cunoscut. Îmi va fi atât de dor de tine și te iubesc foarte mult. Sper că acum poți să te odihnești în liniște. Ai fost foarte importantă pentru mine și pentru toți ceilalți. Odihnește-te în pace, inima mea”, a scris prietena adolescentei, pe TikTok.

De asemenea, mama lui Beatrice este sfâșiată de cele întâmplate. Aceasta spune că fiica ei a fost un copil bun și iubitor. Se pare că adolescenta pleca adesea alături de prietenii săi în mici excursii, însă de această dată escapada i-a fost fatală.

„Beatrice era o fată prietenoasă, iubitoare. Cel mai mult îi plăcea să meargă în excursii împreună cu prietenii ei. Asta i-a adus acum acest sfârșit”, a spus mama lui Beatrice.

 

