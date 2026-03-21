Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată

De: Andreea Stăncescu 21/03/2026 | 08:55
Se întorc ninsorile în România

După o perioadă în care temperaturile au început să crească ușor, iar semnele primăverii deveneau din ce în ce mai vizibile, vremea din România suferă o schimbare neașteptată. Luna aprilie, asociată de obicei cu zile mai calde, copaci înfloriți și ploi de primăvară, aduce anul acesta un episod autentic de iarnă târzie. Meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii, însoțită de precipitații sub formă de ninsoare în mai multe regiuni ale țării.

Începând cu data de 2 aprilie, ninsorile își vor face simțită prezența și vor persista pe parcursul a aproximativ două săptămâni, afectând atât zonele montane, cât și anumite regiuni joase, cunoscute pentru temperaturile mai scăzute.

Zonele montane vor fi cele mai afectate, unde stratul de zăpadă se va depune, însă surpriza vine din extinderea ninsorilor și în zonele depresionare. Localități precum Miercurea Ciuc se vor confrunta, de asemenea, cu episoade de ninsoare, mai ales în primele zile ale intervalului menționat.

Pe lângă ninsori, meteorologii anunță și apariția fenomenelor mixte, în special în perioadele în care se semnalează lapoviță. Acestea vor alterna între ploaie și ninsoare. Valorile termice vor rămâne relativ scăzute pentru această perioadă: pe timpul zilei, temperaturile se vor încadra între 7 și 11 grade Celsius, în timp ce pe timpul nopții acestea vor coborî până la valori cuprinse între 0 și -3 grade Celsius.

Vremea în ultima săptămână din martie

Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, intervalul 23-29 martie 2026 aduce o vreme ușor mai caldă decât normalul perioadei, în special în regiunile nordice și estice ale țării. În celelalte zone, temperaturile se vor menține, în general, în limite apropiate de valorile obișnuite pentru această dată din calendar.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi ușor mai ridicate în sudul extrem, în timp ce în restul teritoriului se vor situa la niveluri normale pentru această perioadă.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 21 martie 2026. Schimbare radicală a vremii: ninsoare la munte și vânt puternic în Moldova și Muntenia

ANM a modificat prognoza meteo din weekend: cod galben pentru aceste zone din România

Iți recomandăm
Plan roșu activat! Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat
Știri
Plan roșu activat! Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat
Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut
Știri
Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
Mediafax
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui....
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la presiunile activiștilor de mediu și a trimis la CCR proiectul prin care hidrocentralele devin obiective strategice naționale
Gandul.ro
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce și-a tocat averea de 125.000.000 de dolari
Adevarul
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce...
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o...
Parteneri
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul de prune rezistă cu anii!” Trucuri pentru tinerele gospodine
Click.ro
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul...
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Digi 24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui...
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Digi24
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat,...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
go4it.ro
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la presiunile activiștilor de mediu și a trimis la CCR proiectul prin care hidrocentralele devin obiective strategice naționale
Gandul.ro
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la...
