Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată

După o perioadă în care temperaturile au început să crească ușor, iar semnele primăverii deveneau din ce în ce mai vizibile, vremea din România suferă o schimbare neașteptată. Luna aprilie, asociată de obicei cu zile mai calde, copaci înfloriți și ploi de primăvară, aduce anul acesta un episod autentic de iarnă târzie. Meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii, însoțită de precipitații sub formă de ninsoare în mai multe regiuni ale țării.

Începând cu data de 2 aprilie, ninsorile își vor face simțită prezența și vor persista pe parcursul a aproximativ două săptămâni, afectând atât zonele montane, cât și anumite regiuni joase, cunoscute pentru temperaturile mai scăzute.

Zonele montane vor fi cele mai afectate, unde stratul de zăpadă se va depune, însă surpriza vine din extinderea ninsorilor și în zonele depresionare. Localități precum Miercurea Ciuc se vor confrunta, de asemenea, cu episoade de ninsoare, mai ales în primele zile ale intervalului menționat.

Pe lângă ninsori, meteorologii anunță și apariția fenomenelor mixte, în special în perioadele în care se semnalează lapoviță. Acestea vor alterna între ploaie și ninsoare. Valorile termice vor rămâne relativ scăzute pentru această perioadă: pe timpul zilei, temperaturile se vor încadra între 7 și 11 grade Celsius, în timp ce pe timpul nopții acestea vor coborî până la valori cuprinse între 0 și -3 grade Celsius.

Vremea în ultima săptămână din martie

Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, intervalul 23-29 martie 2026 aduce o vreme ușor mai caldă decât normalul perioadei, în special în regiunile nordice și estice ale țării. În celelalte zone, temperaturile se vor menține, în general, în limite apropiate de valorile obișnuite pentru această dată din calendar.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi ușor mai ridicate în sudul extrem, în timp ce în restul teritoriului se vor situa la niveluri normale pentru această perioadă.

