Prognoza meteo azi, 21 martie 2026. Schimbare radicală a vremii: ninsoare la munte și vânt puternic în Moldova și Muntenia

21 martie aduce o zi autentică de primăvară instabilă: cer închis, ploi slabe și vânt mai puternic în est. Temperaturile cresc ușor, dar rămân moderate, iar la munte iarna încă își face simțită prezența.
Ziua de sâmbătă aduce o schimbare clară a vremii în România. După câteva zile mai stabile, atmosfera devine închisă în aproape toată țara, iar ploile își fac treptat apariția, în special în a doua parte a zilei și pe parcursul nopții.
Deși temperaturile vor crește ușor, primăvara rămâne departe de un regim stabil. Maximele se vor încadra între 9 și 14 grade, iar minimele vor coborî între -1 și 7 grade, cu condiții de brumă izolat, mai ales în zonele deluroase și în Transilvania.
În nordul și vestul țării, vremea va fi predominant închisă, dar fără precipitații importante în prima parte a zilei. Temperaturile vor ajunge la 10–14 grade, iar vântul va sufla slab și moderat.
În sud și sud-est, inclusiv în estul Munteniei, cerul va fi noros, iar ploile slabe vor apărea spre seară și în cursul nopții. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50–65 km/h, accentuând senzația de vreme rece.
Oltenia va avea o vreme închisă, dar relativ calmă pe timpul zilei. Temperaturile vor fi de 10–13 grade, iar vântul va sufla moderat.
Moldova va intra sub influența precipitațiilor mai rapid. Ploile slabe vor apărea din a doua parte a zilei, iar vântul va avea intensificări de până la 40–50 km/h, local mai puternice.
În Transilvania, vremea va fi închisă și rece dimineața, cu temperaturi maxime de 9–12 grade.
La munte, în Carpații Orientali și Meridionali, vor predomina lapovița și ninsoarea, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 10 l/mp.
Dobrogea va avea o vreme închisă, cu ploi slabe izolate spre seară. Temperaturile vor fi cele mai scăzute din țară, în jur de 9–11 grade, iar vântul va sufla moderat.
În București, vremea va fi închisă pe parcursul zilei, iar spre dimineață sunt posibile ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50–60 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 14 grade, iar minima între 4 și 6 grade.
