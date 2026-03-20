ANM a modificat prognoza meteo din weekend: cod galben pentru aceste zone din România

De: Irina Vlad 20/03/2026 | 13:49
ANM a emis cod galben de vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru acest sfârșit de săptămână. Vremea rămâne instabilă, iar în Capitală și alte 5 județe a fost emis un cod galben de vânt intens și temperaturi scăzute.

Tocmai când se credea că primăvara și-a intrat cu adevărat în drepturi, vremea a devenit instabilă. Începând cu 17 martie, schimbările bruște de temperatură au pus stăpânire pe România. Temperaturile se mențin scăzute până la finalul săptămânii, cu maxime de până șa 13 grade Celsius și minime care coboară sub pragul înghețului.

ANM a modificat prognoza meteo din weekend: cod galben pentru aceste zone din România/ Sursa foto: Pixabay

Capitala intră sub cod galben de vânt puternic

Vineri, 20 martie 2026, în Capitală, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă a anului. Se vor înregistra maxime de 13 grade Celsius, cu posibile precipitații. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab. În perioada 20 martie, ora 10:00 – 22 martie, ora 18:00, o informare de vânt va viza, în special, jumătatea de est a ţării, unde viteza la rafală va avea intensificări în general de 40 – 45 km/h, iar în zona montană înaltă de 60 – 70 km/h.

Atenționarea de cod galben a fost emisă pentru estul Munteniei și sudul Moldovei și este valabilă până la ora 18:00. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-65 km/h. În Carpații de Curbură, vântul va avea rafale de până la 80 km/h.

În schimb, sâmbătă, începând cu ora 10:00 până la ora 18:00, intră în vigoare un nou cod galben de vânt puternic pentru Capitală, Buzău, Călărași, Vrancea și Ilfov. Vântul va sufla cu rafale de 50-65 km/h. Vântul va sufla puternic, cerul va fi acoperit de nori, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul acestei perioade.

Prognoza meteo azi, 20 martie 2026. Frig neobișnuit în România: până la -4°C dimineața în Transilvania și zonele intracarpatice

Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather

Cum gătești somonul ca la carte. Ce truc folosesc bucătarii din restaurantele de lux
Știri
Cum gătești somonul ca la carte. Ce truc folosesc bucătarii din restaurantele de lux
Ce preț are o rovinietă în 2026 și cine trebuie să achite taxa TollRo
Știri
Ce preț are o rovinietă în 2026 și cine trebuie să achite taxa TollRo
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an...
Andrei Caramitru a luat foc! „Nu mai fiți atât de PROȘTI!” Ce l-a iritat pe expert
Gandul.ro
Andrei Caramitru a luat foc! „Nu mai fiți atât de PROȘTI!” Ce l-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Tarifele Andrei pentru concerte private în 2026. Cât plătesc mirii pentru un show
Adevarul
Tarifele Andrei pentru concerte private în 2026. Cât plătesc mirii pentru un show
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță...
Parteneri
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
Click.ro
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
Digi 24
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se...
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că riscul unui conflict direct cu NATO crește
Digi24
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Blindatul neobișnuit primit de Ucraina: Vine cu o abilitate unică, ce lipsește tancurilor vestice
go4it.ro
Blindatul neobișnuit primit de Ucraina: Vine cu o abilitate unică, ce lipsește tancurilor vestice
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Andrei Caramitru a luat foc! „Nu mai fiți atât de PROȘTI!” Ce l-a iritat pe expert
Gandul.ro
Andrei Caramitru a luat foc! „Nu mai fiți atât de PROȘTI!” Ce l-a iritat pe...
Cum gătești somonul ca la carte. Ce truc folosesc bucătarii din restaurantele de lux
Cum gătești somonul ca la carte. Ce truc folosesc bucătarii din restaurantele de lux
Ce preț are o rovinietă în 2026 și cine trebuie să achite taxa TollRo
Ce preț are o rovinietă în 2026 și cine trebuie să achite taxa TollRo
Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun
Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun
Echinocțiul de primăvară vine mai devreme în 2026. Care este motivul
Echinocțiul de primăvară vine mai devreme în 2026. Care este motivul
Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat. Fiica lui a făcut plângere penală
Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat. Fiica lui a făcut plângere penală
Cum a fost surprins Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Semn clar că a trecut peste despărțire
Cum a fost surprins Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Semn clar că a trecut peste despărțire
Vezi toate știrile