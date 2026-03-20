ANM a modificat prognoza meteo din weekend: cod galben pentru aceste zone din România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru acest sfârșit de săptămână. Vremea rămâne instabilă, iar în Capitală și alte 5 județe a fost emis un cod galben de vânt intens și temperaturi scăzute.

Tocmai când se credea că primăvara și-a intrat cu adevărat în drepturi, vremea a devenit instabilă. Începând cu 17 martie, schimbările bruște de temperatură au pus stăpânire pe România. Temperaturile se mențin scăzute până la finalul săptămânii, cu maxime de până șa 13 grade Celsius și minime care coboară sub pragul înghețului.

Capitala intră sub cod galben de vânt puternic

Vineri, 20 martie 2026, în Capitală, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă a anului. Se vor înregistra maxime de 13 grade Celsius, cu posibile precipitații. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab. În perioada 20 martie, ora 10:00 – 22 martie, ora 18:00, o informare de vânt va viza, în special, jumătatea de est a ţării, unde viteza la rafală va avea intensificări în general de 40 – 45 km/h, iar în zona montană înaltă de 60 – 70 km/h.

Atenționarea de cod galben a fost emisă pentru estul Munteniei și sudul Moldovei și este valabilă până la ora 18:00. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-65 km/h. În Carpații de Curbură, vântul va avea rafale de până la 80 km/h.

În schimb, sâmbătă, începând cu ora 10:00 până la ora 18:00, intră în vigoare un nou cod galben de vânt puternic pentru Capitală, Buzău, Călărași, Vrancea și Ilfov. Vântul va sufla cu rafale de 50-65 km/h. Vântul va sufla puternic, cerul va fi acoperit de nori, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul acestei perioade.

