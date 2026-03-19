Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather

Vortexul polar readuce iarna în România chiar în mijlocul lunii aprilie 2026, potrivit prognozei realizate de meteorologii Accuweather.

Deși această perioadă ar trebui să marcheze instalarea fermă a primăverii, datele meteo arată un contrast puternic între regiunile montane și sudul țării.

Vortex polar. Prognoză aprilie 2026

Prognoza pentru Brașov arată o lună aprilie dominată de temperaturi scăzute, ninsori frecvente și episoade de viscol care amintesc mai degrabă de mijlocul iernii decât de primăvară. În numeroase zile, maximele abia ating 8–10 grade, iar minimele coboară sub zero, favorizând apariția precipitațiilor mixte și chiar a ninsorilor abundente.

Calendarul meteo indică mai multe intervale cu ninsoare sau lapoviță, iar alternanța dintre ploaie, fulguieli și temperaturi negative creează condiții specifice sezonului rece.

Pentru locuitorii din Brașov și din alte orașe montane, luna aprilie se anunță dificilă, cu vreme instabilă și posibilitatea formării unui strat de zăpadă în zonele înalte.

Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather

În schimb, prognoza pentru București arată o evoluție mult mai blândă și mai apropiată de normalul climatologic. Capitala traversează o lună aprilie cu temperaturi în creștere treptată, episoade de ploaie și câteva zile mai reci, dar fără fenomene severe.

Spre finalul lunii, valorile termice ajung chiar la 18–20 de grade, iar zilele însorite devin predominante.

Diferența față de Brașov este evidentă: în timp ce sudul țării intră în ritmul obișnuit al primăverii, zonele montane rămân captive într-un episod de iarnă târzie.

